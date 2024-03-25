Danone получила разрешение на продажу своего бизнеса в России

Завершение сделки ожидается в ближайшие недели Danone

Французская компания Danone сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Завершение сделки ожидается в ближайшие недели. Danone напомнила, что запустила процесс передачи этого бизнеса в октябре 2022 года, однако в июле 2023-го активы указом президента Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. Общий убыток от сделки, отраженный Danone на своих счетах, составляет 1,2 млрд евро, говорится в сообщении компании.



В феврале Financial Times (FT) написала о возможной продаже российских активов компании Danone, ссылаясь на письмо директора двух дочерних структур «Вамин Татарстан» - «Вамин Р» и «Вамин Снаб» - Айрата Мухамадеева министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. По информации FT, «дочка» выразила готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Мухамадеев утверждал, что, согласно независимой оценке, «цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса». Также, по его словам, Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля 2024 года для обеспечения непрерывности работы российского бизнеса и сохранения высокого качества продукции для потребителей.



13 марта Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд», которые после перехода под госуправление были переименованы в «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition) и «Эйч энд Эн Трейд». На прошлой неделе «Ведомости» написали, что соглашение о продаже российских активов Danone достигнуто. По информации издания, в равных долях за бизнес готовы заплатить «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024-го.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Вамин Р» было зарегистрировано 25 сентября 2023 года в Казани (Татарстан) с уставным капиталом 15 тыс. руб. Его владельцами являются «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний.



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