Владимир Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Эффект, который сделка окажет на рынок, может зависеть от изменений в структуре компании и менеджменте Danone

Президент Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов французской компании Danone в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов, причины решения не названы. Указ вносит изменения в решение от 2023 года, согласно которому 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия» (принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe) и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия» («Данон Трейд») были переданы Росимуществу. Вскоре после этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Затем АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд» были переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд» соответственно.



По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, которые приводит портал Milknews, речь, скорее всего, идет о том, что найден покупатель на активы французской компании. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев тоже считает, что указ об отмене может быть связан с предстоящей сделкой. По мнению источника «Агроинвестора» в отрасли, вывод активов из управления Росимуществом может иметь только одно логическое объяснение — их дальнейшая реализация. В феврале Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники и документы сообщала, что Росимущество планирует продать активы Danone компании «Вамин» из Татарстана. По информации газеты, «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову, он был назначен в совет директоров компании «Эйч энд Эн» после того, как ее возглавил Якуб Закриев.



«Вамин» производит сыры и сливочное масло, молочную сыворотку и сухое молоко. По собственной информации, производственные мощности компании в 2020 году составляли 600 т сырья в сутки, готовой продукции — 100 т, в структуру также входят собственные животноводческие комплексы и рыбное хозяйство.

По данным FT, директором недавно созданной компании, принадлежащей «Вамин», является Айрат Мухамадеев, который направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В письме Мухамадеев выразил готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд руб. предполагается направить на обслуживание долга российской структуры.



Мухамадеев утверждал, что, согласно независимой оценке, «цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса». Он также сообщал, что Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля 2024 года для обеспечения непрерывности работы российского бизнеса и сохранения высокого качества продукции для потребителей. Два источника FT подтвердили информацию о желании французской группы продать бизнес компании «Вамин». Сделка должна была получить одобрение Минсельхоза и правительственной подкомиссии.



По словам Груздева, эффект, который сделка окажет на рынок, может зависеть от изменений в структуре компании и менеджменте. «Вопрос в том, насколько новый собственник будет вмешиваться в операционную работу бизнеса», — добавил он. Собеседник «Агроинвестора» в отрасли считает, что смена собственника не отразится на рынке, так как она не влияет на производственные балансы. Ранее источник «Агроинвестора» в отрасли говорил, что Росимущество является промежуточным акционером активов Danone, в дальнейшем они могут быть проданы. Вариантов продажи может быть несколько — профильному игроку вроде «Вамина», или по частям. По мнению собеседника, если сделка состоится, и Минсельхоз ее одобрит, то «Вамин» получит один из лучших молочных активов в стране с высококачественным оборудованием, брендами и профессиональной командой.



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