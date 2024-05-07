В «АгроТерре» сменился гендиректор

В апреле активы компании перешли во временное управление Росимущества «АгроТерра»

В компании «АгроТерра», активы которой в апреле перешли во временное управление Росимущества, сменилось руководство, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. В конце апреля гендиректором агрохолдинга стал Алексей Маренков. Прежний руководитель Анна Кравченко возглавляла компанию с 2016 года. Маренков сказал «Коммерсанту», что будет развивать все направления бизнеса, также в компании уточнили изданию, что изменений в ее долгосрочных бизнес-планах не планируется.



До 2019 года Маренков руководил управляющей компанией «Зерновой холдинг», которая была ликвидирована после его ухода. Затем он возглавил ООО «АГРА» (ранее — «Агронова-Л»), а в начале 2024 года — зернотрейдинговую компанию РГТ, которая сейчас находится в стадии ликвидации. Оба предприятия контролирует группа компаний «Регион» Сергея Сударикова.



Холдинг «АгроТерра» создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., ее головной офис расположен в Нью-Йорке. По информации сайта NCH Capital Inc., компания управляет 640 тыс. га сельхозземель в Черноморском регионе и Восточной Европе и ежегодно производит 4 млн т сельхозпродукции. На сайте «АгроТерры» говорится, что она занимается растениеводством и хранением сельхозпродукции, производит семена пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника, а также оказывает услуги региональным агропредприятиям по всему производственному циклу.



Группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, по данным на май 2023 года «АгроТерра» контролировала 265 тыс. га сельхозземель и занимала с этим показателем 18-е место. В 2022 году в рейтинге крупнейших латифундистов Forbes оценивал стоимость земель «АгроТерры» в 23,2 млрд руб., компания занимала 15-ю строчку в топ-20. В начале апреля президент Владимир Путин распорядился передать активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

