ГК «Агро-Белогорье» увеличила производство свинины

Комплексы в приграничных районах Белгородской области работают в особом режиме ГК «Агро-Белогорье»

За первые семь месяцев этого года свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье» реализовали почти 159 тыс. т продукции — на 4,5 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2023-го. Общий производственный план перевыполнен на 3%, что также опережает прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба агрохолдинга. Однако, несмотря на то что в целом сохраняется позитивная динамика производственных показателей, аналитики компании прогнозируют общее снижение объемов по итогам 12 месяцев.



Прежде всего сокращение производства связано с минимизацией рисков для сотрудников приграничных комплексов. 2024 год для свиноводческого направления «Агро-Белогорья», особенно для предприятий, расположенных в западной зоне Белгородской области, складывает беспрецедентно сложно. «Комплексы по промышленному производству свинины в Борисовском, Краснояружском, Белгородском районах и Грайворонском городском округе продолжают работать в особом режиме (нахождение сотрудников на площадках минимизировано), — уточняет пресс-служба компании. — Из-за сложнейшей оперативной обстановки и для сохранения жизни и здоровья сотрудников минимизируются процессы в технологической цепочке, что частично приводит к сокращению объемов производства». Несмотря на корректировку технологических процессов, сохраняются неплохие показатели по конверсии и привесам: конверсия по итогам января-июля составила 2,64 кг/кг, среднесуточный привес — 615 г.



Как ранее писал «Агроинвестор», в середине мая ГК «Агро-Белогорье» закрыла сотрудникам доступ на производственные площадки Борисовского свинокомплекса в селе Цаповка Белгородской области во избежание несчастных случаев, связанных с обстрелами из РСЗО, а также сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. С начала мая служебный автотранспорт холдинга регулярно атакуют дроны-камикадзе, к сожалению, есть погибшие. Так, 5 августа после атаки FPV-дрона погиб оператор Графовского свинокомплекса (Краснояружский район), еще трое сотрудников получили ранения. В июле после атаки дрона на личный легковой автомобиль погибли супруги, работники «Белгородского свинокомплекса». В мае в результате атак по автодорогам общего пользования, ведущим к населенным пунктам, погибли девять сотрудников холдинга. Также дежурная часть компании фиксирует активность БПЛА и повреждения энергетической инфраструктуры предприятий, почти ежедневно специалисты компании фиксируют факты возгорания полей и повреждения посевов и сельхозтехники в результате сбросов боеприпасов.



В 2023 году комплексы ГК «Агро-Белогорье» выпустили 268,9 тыс. т свинины в живом весе (+6,1 тыс. т, или +2,3%, к показателю за 2022 год). В этом году компания рассчитывала удерживать достигнутые результаты за счет повышения эффективности работы комплексов, ранее рассказывала «Агроинвестору» директор по промышленному производству свинины Наталья Гокова. Основным сдерживающим фактором может стать СВО, говорила руководитель, поскольку большинство производственных площадок комплексов холдинга по промышленному производству свинины расположены в непосредственной близости от границы с Украиной.



По прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году производство свинины в стране может увеличиться на 5%, или 301 тыс. т (здесь и далее — в живом весе), до 6,36 млн т. В том числе объем выпуска в сельхозорганизациях может прибавить 6,3% (350 тыс. т), достигнув 5,94 млн т.



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