«Макфа» на четверть увеличила экспорт продукции

К 2030 году экспорт макаронных изделий из России может достигнуть 200 тысяч тонн Е. Разумный

Компания «Макфа», один из ведущих производителей макаронных изделий в России, за январь-август 2024 года экспортировала 9,5 тыс. т продукции, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр «Агроэкспорт» со ссылкой на руководителя дивизиона стратегического развития по дальнему зарубежью компании Никиту Иванцова. По его словам, к концу года планируется выйти на объем поставок 14 тыс. т.



Основными покупателями продукции «Макфы» являются страны ближнего зарубежья. Макаронные изделия продаются преимущественно через традиционную и сетевую розницу, частично — через оптовые каналы и HoReCa. В этом году компания планирует расширять географию присутствия и ассортимент на внешних рынках.



Компании, входящие в Национальную ассоциацию производителей макаронных изделий («Макфа» является членом объединения) в этом году рассчитывают увеличить экспорт макаронных изделий на 21% по сравнению с прошлым годом, до 40 тыс. т. По оценке «Агроэкспорта», к 2030 году вывоз макаронных изделий из России может достигнуть 200 тыс. т.



По итогам прошлого года мировые поставки макаронных изделий составили 7,8 млн т. В топ-3 основных стран-экспортеров в натуральном выражении входят Италия (29,8%), Турция (17,1%) и Китай (8,5%). Россия занимала 12-е место с долей мирового экспорта 1,5%, ранее сообщал «Агроэкспорт». По оценкам экспертов, за семь месяцев 2024 года Россия поставила за рубеж более 65 тыс. т макаронных изделий — примерно на 20% больше, чем годом ранее. Основными покупателями являются Казахстан (19,5% в натуральном выражении), Беларусь (19,4%) и Туркменистан (13,8%).



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