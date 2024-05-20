«Макфа» и «Смак» обжаловали решение суда об их обращении в доход государства

8 мая Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций «Макфы» и связанных с ней предприятий в доход государства Е. Разумный

Компании «Макфа» и «Смак» обжаловали решение суда первой инстанции о конфискации их имущества в пользу государства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Людмилы Айвар, представляющей интересы семьи Юревичей — владельцев указанных предприятий. Согласно информации, опубликованной на сайте Центрального районного суда Челябинска, две новые апелляции по данному делу были зарегистрированы 16 мая, а появились в карточке дела — 17 мая. «Это краткие жалобы от "Макфы" и "Смака". В связи с тем, что мы еще не имеем мотивированного решения по делу, краткая жалоба не содержит всех аргументов. Мы не можем представить подробную жалобу, пока не получим мотивированное решение», — пояснила Айвар.



Также было заявлено об отмене обеспечительных мер, наложенных на имущество семьи Юревичей. «Судом был наложен арест на имущество всех Юревичей. Доли и акции компаний группы "Макфа" были изъяты по решению суда, но личное имущество физических лиц не затрагивалось решением о конфискации в пользу государства. Поэтому мы просим снять арест с их имущества», — уточнила адвокат. Она также напомнила, что ранее были поданы частные жалобы об отмене обеспечительных мер, однако даты их рассмотрения пока не назначены.



Оценить перспективу отмены решения Центрального районного суда Челябинской области по этому спору сложно: заседание было закрытым, судебный акт не опубликован, говорит адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы «Сотниковы и Партнеры» Сергей Сотников. Основываясь на общедоступной информации, он отметил, что как минимум основания для подачи иска были. «Возможность всесторонне суду рассмотреть такое объемное дело за два месяца и три судебных дня — сомнительна. Доводы и жалобы, со слов представителей ответчиков, касаются подсудности, нарушения процессуального порядка рассмотрения дела и неполного исследования обстоятельств дела», — сказал адвокат «Агроинвестору».



Увидит ли апелляционная инстанция здесь нарушения, которые могли повлиять на законность решения — вопрос открытый, говорит Сотников. Он отметил, что вынесенное решение подлежит немедленному исполнению, суд выдал исполнительные листы и в ближайшее время предприятия перейдут под контроль Росимущества. По его мнению, подача апелляционной жалобы не приостановит этот процесс, если только апелляционная инстанция не приостановит исполнение решения по заявлению ответчиков.



8 мая Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче акций компании «Макфа» и связанных с ней предприятий в доход государства. Решение суда было объявлено к немедленному исполнению, а рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Среди ответчиков кроме «Макфы» были 33 юридических лица, включая компании-производители хлеба и хлебобулочных изделий АО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) и АО «Смак» (Екатеринбург). Также среди ответчиков 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи и Ирина Белоусова.



Генеральная прокуратура потребовала передать акции «Макфы» и связанных компаний в доход государства из-за предполагаемого коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики — Михаил Юревич и Вадим Белоусов, занимая должности в государственных органах, не прекратили связи с бизнесом, используя свое положение для продвижения коммерческих интересов. Процесс передачи предприятий группы «Макфа» в государственную собственность начался 15 мая. Согласно данным ЕГРЮЛ, все компании-ответчики стали собственностью Росимущества.



Группа «Макфа» является одним из крупнейших производителей макаронных изделий в мире, включает 26 компаний общей стоимостью 46 млрд руб. Компания производит различные продукты бакалейного рынка и имеет производственные площадки в нескольких регионах России. В отчетности компании за 2023 год упоминается девять обособленных подразделений.



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