Суд арестовал активы по делу «Макфы»

«Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон М. Стулов

Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры к АО «Макфа». Как говорится в сообщении на сайте суда, заместитель генпрокурора в интересах Российской Федерации подал иск к компании и аффилированным с ней физическим лицам, российским юрлицам, ряду иностранных коммерческих организаций, действующих на территории Великобритании, Кипра и т. д. об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков.



Исковые требования прокуратуры основываются на нарушении положений статей 13 и 14 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и направлены на охрану общества и установленную им правовую демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти. В рамках иска заявлено ходатайство о запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.



По информации ТАСС, для обеспечения иска Генпрокуратуры судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бенефициаров «Макфы» - экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как следует из текста постановления, на которое ссылается агентство, сумма арестованных активов составляет 100 трлн руб. Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича и Белоусова, подтвердил ТАСС подлинность постановления, но усомнился в подсчетах суммы активов. Он пояснил, что плановые доходы федерального бюджета России в 2024 году были запланированы на уровне 35 трлн руб. — в три раза меньше суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры. «Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... <…> Сто триллионов — это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она (сумма) фигурирует повсеместно», — цитирует Трунова РИА «Новости».



Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры, которое, как пишет ТАСС, с приложениями составляет 25 томов, привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего. В качестве других ответчиков — еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, отец, дочь и зять Белоусова, а также директор компании «Эмитент-консалтинг» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров. Генпрокуратура настаивает, что Юревич и Белоусов по-прежнему владеют группой коммерческих предприятий, а каждый из ответчиков в исковом заявлении является «членом противоправного сообщества».



Интересы ответчиков будут представлять десятки адвокатов, уточняет ТАСС. Они обращают внимание, что круг ответчиков, куда могут входить только экс-чиновники, их супруги, несовершеннолетние дети и их имущество, ограничен. Также Трунов сообщил ТАСС, что Юревич с октября 2016 года не является чиновником и с этого времени не живет в России, при этом норма возможного обращения имущества чиновника в доход государства начала действовать только с 2013 года. Поэтому, по словам адвоката, доходы и их несоответствие нужно было рассчитывать только за два года и 10 месяцев.



Михаил Юревич был депутатом Госдумы с 2000 по 2005 год, затем занимал пост главы Челябинска до 2010 года, после этого был губернатором Челябинской области до 2014 года. Вадим Белоусов был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год. Согласно закону, они должны были прекратить деятельность, связанную с ведением бизнеса, отказавшись от управления коммерческими структурами и декларировать свои активы. Однако проверка прокуратуры показала, что они фактически контролировали группу коммерческих компаний, не декларировали информацию о них и не предоставляли ее контрольным органам. Генпрокуратура считает, что благодаря своему положению во власти Юревич создал холдинг, включающий агропромышленные предприятия, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, автотранспортные и медиаактивы. Ключевым игроком в этой бизнес-группе стало АО «Макфа». Компания входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон, также она выпускает крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки.



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