Суд принял решение о национализации «Макфы»

«Макфа» - лидер рынка макаронных изделий и муки в России А. Астахова

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» и связанных с ней компаний. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. «По его результатам принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний “Макфа” национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности, — говорится в пресс-релизе компании. — Так, за три неполных дня формального судебного слушания Центральный районный суд города Челябинска успел “разобраться” в более чем полутора сотен томов дела и принял решение о национализации группы компаний “Макфа”».



Компания считает, что судебное решение является незаконным и нарушает процедуру, которая обеспечивает объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела и принятие непредвзятого решения. «Невозможно за одно судебное заседание, даже если продлить его в три дня, ознакомиться с десятками томов информации и вынести квалифицированный вердикт. Генпрокуратура не вправе обращать в доход государства имущество, которое принадлежит добросовестным собственникам», — подчеркивает компания.



О том, что Генпрокуратура хочет обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий, стало известно в конце марта. По мнению представителей Генпрокуратуры, главные ответчики — бенефициары компании бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Вадим Белоусов — работая в государственных органах, нарушали антикоррупционные законы, игнорируя запреты и ограничения. Также Генпрокуратура считает, что они использовали свое высокое положение во власти для продвижения своих бизнес-интересов, а управление бизнес-активами передали родственникам и доверенным лицам.



1 апреля сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску, судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бенефициаров «Макфы». Согласно постановлению, сумма арестованных активов составила 100 трлн руб. Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича и Белоусова, тогда говорил, что сомневается в подсчетах, поскольку плановые доходы федерального бюджета России в 2024 году были запланированы на уровне 35 трлн руб. В иске Генпрокуратуры совокупная стоимость активов группы оценивалась в 46 млрд руб.



«Макфа» настаивает, что доказательств того, что она использовала средства неизвестного происхождения для развития бизнеса, нет. Акционеры зарабатывали деньги в России и инвестировали их в новые проекты на территории страны, говорится в сообщении компании. «Группа компаний “Макфа” и ее акционеры заявляют, что будут добиваться справедливости всеми доступными законными методами. Принятое Центральным районным судом Челябинска решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — отмечается в пресс-релизе.



«Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщается на сайте Центрального районного суда Челябинска. Адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, сказал РБК, что видит основания для обращения в Конституционный суд, поскольку интерпретация законодательства Генеральной прокуратурой и районным судом противоречит ключевым конституционным гарантиям.



Накануне вынесения судебного решения ответчики просили передать дело об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства в арбитражный суд: в этом случае процесс проводился бы в открытом режиме, однако им было отказано. Защита владельцев «Макфы» также предлагала заключить мировое соглашение, в рамках которого те собирались выкупить предприятие, а государство должно было войти в его управление.



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