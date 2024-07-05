Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль структуры Россельхозбанка

В 2023 году «Макфа» реализовала 146 тысяч тонн макаронных изделий Е. Разумный

УК «М-групп», управляющая холдингом «Макфа», теперь находится под управлением «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка), пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно выписке, «РСХБ-Финанс» является лицом, имеющим право на действия от имени «М-групп». 8 мая Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества компании «Макфа» в пользу государства, а также имущества нескольких связанных с ней физических и юридических лиц.



В общей сложности ответчиками по данному иску являются более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, включая компании «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник» и др. По словам адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд руб. Согласно данным Центрального районного суда, исковые требования Генпрокуратуры основаны на нарушениях статей 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) ФЗ «О противодействии коррупции».



Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче «Макфы» и связанных компаний в собственность государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Главные ответчики обвинялись в использовании своего положения для продвижения бизнес-интересов и нарушении антикоррупционного законодательства. Компания сообщала, что считает судебное решение незаконным. 23 мая адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщал «Интерфаксу» о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных компаний в собственность России. Это произошло после судебного заседания, на котором ответчикам было отказано в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. «Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», — говорил он.



17 июня юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры», которая представляет интересы компании, сообщала, что адвокаты снова подали в Челябинский областной суд апелляционную жалобу, в которой просят отменить решение об изъятии активов. «При вынесении решения был совершен должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение», — говорится в документе. «Макфа» является крупным производителем макаронных изделий, входит в топ-5 мировых производителей. Группа включает 26 компаний, ее стоимость оценивается в 46 млрд рублей, а годовая выручка составляет 41 млрд руб. В марте «Интерфакс» писал, что в 2023 году «Макфа» реализовала 146 тыс. т макаронных изделий против 142 тыс. т в 2022-м. Продажи муки в прошлом году увеличились на 7,2%, до 202 тыс. т. Кроме того, «Макфа» реализовала 25 тыс. т круп и хлопьев. Компания активно развивает экспортное направление, продавая за рубеж свыше 60 тыс. т продукции на сумму более 2 млрд руб. а год. Ее продукция поставляется в страны ближнего зарубежья, Китай, ОАЭ, также начались поставки в Саудовскую Аравию.



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