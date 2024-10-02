«Деметра Трейдинг» заключила сезонные контракты на 2,3 млн тонн зерна

Для поставщиков сезонные контракты — надежный канал сбыта «Деметра-Холдинг»

Компания «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-Холдинг») в этом сезоне заключила сезонные контракты объемом 2,3 млн т зерна. Это в 1,9 раза больше, чем за весь предыдущий сельхозгод. Ожидается, что такие контракты составят более 15% от общего объема закупок компании, говорится в ее сообщении. «Деметра Трейдинг» впервые ввела сезонные контракты в сезоне-2021/22, когда было законтрактовано 200 тыс. т зерна. Уже в следующем аграрном году объем контрактов вырос до 1,2 млн т.



Сезонный контракт — это договор на будущий сезон, в котором прописан предварительный график поставок. Стоимость зерна определяется в соответствии с рыночными индикативами, при этом сельхозпроизводитель может выбрать момент фиксации цены: до отгрузки недельной партии или по ее итогам.



Сейчас сезонные контракты охватывают 14 регионов России, включая Тамбовскую, Ростовскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Наибольшие объемы отгрузок осуществляются Избердеевским элеватором (Тамбовская область), а также компаниями «Юго-Восточная Агрогруппа» и «Русагро».



«Для поставщиков сезонные контракты — надежный канал сбыта, который позволяет в нужное время получить необходимые финансовые ресурсы для операционной или инвестиционной деятельности, — отметил управляющий директор «Деметра Трейдинг» Роман Крон. — Для нас — это источник ликвидности, обеспечивающий нашу деятельность прогнозируемыми объемами зерна. Именно поэтому я уверен, что данный инструмент будет востребован обеими сторонами и в дальнейшем. Законтрактованные объемы будут увеличиваться, а география заключения — расширяться».



«Деметра Трейдинг» входит в число крупнейших зерновых трейдеров России. Основные виды реализуемой продукции — пшеница, ячмень, кукуруза, масличные агрокультуры. Компания развивает сеть представительских офисов по всей стране, имеет прямые контакты с производителями сельхозпродукции в ключевых аграрных регионах России. Компания активно сотрудничает с сельхозпроизводителями в части предоставления им финансовых инструментов, создания глобальных рамочных программ развития торгового и логистического партнерства в регионах.



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