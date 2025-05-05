ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

У «Азбуки вкуса» 171 магазин в форматах супермаркетов, мини-маркетов и гипермаркетов Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство структуры ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания сети «Азбука вкуса»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты, отметила ФАС, таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.



Кроме того, структура «Магнита» в случае совершения сделки готова добровольно принять ограничение до 10% торговой наценки на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые продаются в «Азбуке вкуса». Ранее эта сеть ни разу не принимала на себя такие обязательства, отметили в ФАС.



О том, что «Магнит» приобрел контрольный пакет уставного капитала торговой сети «Азбука вкуса», и сделка будет закрыта после получения соответствующего разрешения от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами, стало известно на прошлой неделе. Ритейлер планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».



У «Азбуки вкуса» 171 магазин в форматах супермаркетов, мини-маркетов и гипермаркетов общей торговой площадью 100,4 тыс. кв. м, в основном они расположены в Москве, Московской области, в также в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов, оказывает услуги кейтеринга и предоставляет прочие сервисы. В контур сделки также вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств. В рамках сделки «Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.



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