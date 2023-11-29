«Азбука вкуса» займется производством овощей под своей торговой маркой

В ассортименте компании появилось четыре новых вида овощей: картофель, капуста, кабачки и тыква Pixabay

«Азбука вкуса» займется производством овощей под собственной торговой маркой (СТМ). Они будут выращиваться на



ферме ритейлера под саб-брендом «Мосальский огород», сообщила пресс-служба компании. В ассортименте появилось четыре новых вида овощей: картофель, капуста, кабачки и тыква. Ранее компания выращивала овощи только для использования в собственном производстве готовой еды. Пресс-служба «Азбуки вкуса» на момент публикации новости не ответили на запрос «Агроинвестора».



Овощи выращиваются без использования минеральных удобрений, большая часть работы выполняется вручную более чем 80 сотрудниками фермы. Компания тщательно контролирует процесс выращивания и качество продукции на всех этапах производства. «Азбука вкуса» планирует регулярные поставки свежих овощей в магазины сети в зависимости от сезонности. В компании рассказали «Ведомостям», что посевные площади под овощами на ферме расширены в 1,5 раза до 60 га. Первый урожай картофеля уже поступил в продажу. Объем инвестиций в проект и размер урожая «Азбука вкуса» не раскрывает.



Фермерское направление является одним из приоритетов для «Азбуки вкуса», и компания продолжает привлекать новых поставщиков через специальный инструмент «кабинет фермера». Доля фермерской продукции в общем ассортименте уже составляет около 5%. В ассортименте ритейлера более 60 видов фермерских овощей и фруктов, в том числе под СТМ. «Азбука вкуса» развивает свое хозяйство в Мосальске (Калужская область) с 2013 года, где также содержится КРС породы black angus для производства говядины. Под собственным торговым знаком «Мосальский» представлено более 30 видов мясной продукции: стейки, фарш, котлеты для бургеров и др.

Инвестиционный банкир Илья Шумов сказал «Агроинвестору», что выход на рынок производства овощей для «Азбуки вкуса» - это скорее нишевая история, площади под овощи незначительные. «Даже учитывая, что цены в "Азбуке вкуса" в целом выше рынка, скорее всего проект в лучшем случае будет неубыточным, так как у него слишком маленький масштаб. Цены на борщевой набор очень волатильны, плюс овощеводство не самый простой бизнес с точки зрения получения стабильных показателей урожайности, как и все растениеводство. С другой стороны, на рынке есть стабильный спрос на такую продукцию», — рассуждает Шумов.



Производством овощей, в том числе тепличных, под СТМ среди ритейлеров также давно занимается торговая сеть «Магнит». В пресс-службе «Магнита» сказали «Агроинвестору», что собственные предприятия дают компании ряд преимуществ. Так, они позволяют быть максимально гибкими в адаптации ассортимента к запросам покупателей и формировать уникальное предложение, лучше гарантировать доступность товаров в магазинах, снижать зависимость от рыночной конъюнктуры. Продукция собственного производства «Магнита», выпускаемая под СТМ, занимает ощутимую долю в продажах по многим категориям, например в грибах, она составляет свыше 40%, в томатах и огурцах — примерно 20%.



Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее подсчитала, что в 2022 году средняя доля СТМ в продажах продовольственных сетей выросла более чем на 5 процентных пунктов, до 20% от выручки. А на каждую федеральную торговую сеть приходится в среднем 11 собственных брендов. Почти 60% опрошенных АКОРТ ритейлеров в прошлом году вывели новые собственные марки. В общей сложности федеральные продовольственные сети запустили в ассортимент более 5 тыс. новых товаров под собственными марками — в среднем по 925 новинок на каждую сеть. Согласно данным NielsenIQ, темпы увеличения доли продаж СТМ в категории продовольственных товаров в 2022 году превысили отметку 35% по сравнению с 18% по итогам 2021-го. По оценке АКОРТ, самый высокий рост спроса на СТМ в продуктовой рознице произошел в категориях «Молочные продукты и сыры», «Замороженные продукты», «Бакалея», «Свежие фрукты и овощи» и «Кулинария» — доли собственных марок в продажах товаров этих категорий превышают 22%.



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