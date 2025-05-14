Стоимость нового завода «Молвест» под Воронежем выросла до 8 млрд рублей

Глубокая переработка молока перспективна в первую очередь с точки зрения локализации компонентов специализированного питания ГК «Молвест»

Объем инвестиций в строительство завода по глубокой переработке молока группы «Молвест» увеличился с 6,5 млрд руб. до 8 млрд руб. Также выросла проектная мощность — с 1,2 тыс. т до 2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании. Накануне также стало известно, что завод будет построен в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году группа запустила завод по переработке сыворотки. «Мы уже заказали оборудование, срок его изготовления около года, за это время должны сделать проект и подготовить стройплощадку. Проект постараемся сделать за 2-2,5 года», — говорил основатель холдинга Аркадий Пономарев (цитата по «Коммерсанту»).



В августе прошлого года правительство Воронежской области сообщало, что «Молвест» планирует построить завод по глубокой переработке молока. Сроки строительства оценивались в три года. Тогда сообщалось, что на заводе планируется выпускать концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат (порошок, получаемый в результате извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации) или лактозу. За счет нового предприятия и двух очередей уже действующего аналогичного производства в Калачеевском районе Воронежской области «Молвест» рассчитывает обеспечить около 60% потребности в этой продукции в стране, заместив часть импорта. Также компания планировала поставлять продукцию на экспорт, сейчас «Молвест» уже вывозит ее в Северную Африку, Китай, арабские страны, писал «Агроинвестор».



Увеличение объема инвестиций в проект с учетом изменения параметров и расширения мощности до 2 тыс. т вполне ожидаем, говорит руководитель «Созюзмолока» Артем Белов. «Перенос площадки в Калачеевский район, где уже есть инфраструктура для переработки сыворотки и производства концентратов молочного и сывороточного белков, также довольно логичен, но неизбежно влечет корректировку расходов: подключение к коммуникациям, транспортные схемы и логистику придется адаптировать под новое местоположение», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, безусловно, текущая экономическая ситуация влияет на себестоимость таких проектов и закупку оборудования, особенно высокотехнологичного, а цепочки поставок остаются чувствительными к внешним факторам, добавляет Белов.



Он также обращает внимание на то, что «Молвест» — одна из самых инновационных компаний в России, и ее проекты традиционно подразумевают гибкие подходы к новым продуктам, что также может отражаться на финальной стоимости новой площадки. По словам Белова, этот проект «Молвеста» все еще имеет большое значение для рынка. Компания давно заняла позицию лидера, развивающего глубокую переработку молока и производство компонентов, которые могут быть использованы как на внутреннем рынке для производства продуктов питания, в том числе лечебного, так и на экспортном направлении.



«Молвест» — первый и один из немногих профессиональных игроков на российском рынке молочных ингредиентов, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Наверное, с точки зрения производства и продаж этих продуктов, “Молвест” на сегодня наиболее опытный и компетентный игрок», — добавляет он. По мнению эксперта, глубокая переработка молока в России перспективна и важна в первую очередь с точки зрения локализации компонентов для детского, медицинского и спортивного питания. И во-вторых, для развития экспорта: Россия уже давно вышла на устойчивый профицит по белковой фракции, и отправка излишних объемов в другие страны позволит лучше балансировать внутренний рынок как по ценам и доходности, так и по смежным продуктам: например, нашумевшему в прошлом году сливочному маслу.



С точки зрения заявленных мощностей площадки сказать что-то конкретное сложно, продолжает Груздев, поскольку «Молвест» пока не анонсировал продуктовый портфель завода. В частности, это могут быть просто совокупные объемы с уже действующей площадкой, или, возможно, в новый проект внесены какие-то технологические корректировки. Например, компания решила производить больше изолятов белков или лактозу (вместо пермеата), и для обеспечения эффективности проекта требуется больший объем сырья. По этим продуктам Россия практически полностью зависима от импорта, и весь произведенный объем «Молвест» сможет реализовать на внутреннем рынке, что очевидно несет для компании меньше рисков, чем экспортные поставки. А вот молочные и сывороточные белки в любом случае частично пойдут на мировой рынок, и здесь «Молвест» также уже имеет опыт поставок в страны СНГ, Северной Африки, Персидского залива и Китай.



Компания «Молвест» является крупнейшим в Черноземье производителем готовой молочной продукции и третьей в России компанией по объему переработки молока со 100% российским капиталом. «Молвест» перерабатывает более 500 тыс. т молока в год и выпускает около 250 наименований молочной продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок». В 2020 году компания запустила завод по производству концентрата сывороточных белков, сухой деминерализованной сыворотки и сухого пермеата. В январе прошлого года агрохолдинг открыл в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока для производства 85%-ного концентрата молочного белка. Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха — 2,5 тыс. т в год. Производство не имеет аналогов в России.



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