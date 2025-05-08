На Ставрополье запустили первое в России производство лактулозы

Линейка продуктов с лактулозой может быть использована для повышения иммунитета, восстановления после антибиотикотерапии и вирусных заболеваний СКФУ

Молочный комбинат «Ставропольский» открыл первое в России производство лактулозы — пребиотика, который применяют в медицине, детском питании и ветеринарии, а также функциональных молочных ингредиентов на ее основе. Авторами разработки стали ученые Северо-Кавказского федерального университета. Общий объем финансирования превысил 400 млн руб. за счет государственной поддержки в виде гранта, сообщил портал органов государственной власти Ставропольского края.



Совместный проект Северо-Кавказского федерального университета и молочного комбината «Ставропольский» - это яркий пример консолидации научного и промышленного потенциала, приводящей к созданию прорывных технологий и инновационных решений и укреплению продовольственного суверенитета страны, отметил на открытии производства полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.



Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что перспективные наработки ученых в регионе получают финансовую поддержку в виде грантов из федерального и краевого бюджетов. «Сегодня мы видим один из ярких примеров поддержки государством ученых. Все это делает нашу страну более защищенной в части импортозамещения, способствует поддержке бизнеса и росту научных кадров. Уверен, что продукция нового производства будет очень востребована на рынке», — подчеркнул он. Линейка продуктов с лактулозой может быть использована для повышения иммунитета, восстановления после антибиотикотерапии и вирусных заболеваний.



Молочный комбинат «Ставропольский» и Северо-Кавказский федеральный университет приступили к реализации проекта по созданию первого в России производства пребиотика лактулозы и функциональных молочных ингредиентов в марте 2023 года, ранее писал «Агроинвестор». Тогда сообщалось, что для создания этих продуктов будут использоваться разработки в области глубокого фракционирования молока с последовательным выделением жировой фракции, казеина и сывороточных белков, лактозы. Последняя будет подвергаться процессу изомеризации или специфическому превращению в вещество-производное — лактулозу.



О том, что СКФУ и «Ставропольский» планируют запустить производство лактулозы, стало известно в 2022 году. Тогда пресс-служба университета сообщала, что в 2020 году в Россию было импортировано порядка 3 тыс. т лактулозы в виде лекарственных препаратов, а также более 250 т пищевой.



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