«Молвест» определился с площадкой для строительства завода по глубокой переработке молока

Инвестиции в проект оцениваются в 6,5 млрд рублей ГК «Молвест»

ГК «Молвест» определилась с площадкой для строительства завода по глубокой переработке молока: производство планируется разместить в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году компания запустила завод по переработке сыворотки, пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на основателя холдинга Аркадия Пономарева. По его словам, площадка оснащена ресурсами в необходимом для расширения производства объеме. «Мы уже заказали оборудование, срок его изготовления около года, за это время должны сделать проект и подготовить стройплощадку. Проект постараемся сделать за 2-2,5 года», — пояснил Пономарев, уточнив, что другие параметры проекта не меняются.



В августе прошлого года правительство Воронежской области сообщало, что «Молвест» планирует построить завод по глубокой переработке молока. Плановая мощность переработки составит 1,2 тыс. т сырья в сутки, инвестиции оцениваются в 6,5 млрд руб. Тогда возможными площадками для реализации проекта называли действующий комбинат в Воронеже или территорию в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. Сроки строительства оценивались в три года. На заводе планируется выпускать концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат (порошок, получаемый в результате извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации) или лактозы.



За счет нового предприятия и двух очередей уже действующего аналогичного производства в Калачеевском районе Воронежской области «Молвест» рассчитывает обеспечить около 60% потребности в этой продукции в стране, заместив часть импорта. Также компания планировала поставлять продукцию на экспорт, сейчас «Молвест» уже вывозит ее в Северную Африку, Китай, арабские страны, писал «Агроинвестор».



Компания «Молвест» вышла на рынок молочных ингредиентов в 2020 году, запустив завод по производству концентрата сывороточных белков, сухой деминерализованной сыворотки и сухого пермеата. В январе прошлого года агрохолдинг открыл в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока для производства 85%-ного концентрата молочного белка. Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха — 2,5 тыс. т в год. Производство не имеет аналогов в России.



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