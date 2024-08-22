«Молвест» построит завод по глубокой переработке молока

Мощностью переработки составит 1,2 тысячи тонн сырья — молока или сыворотки — в сутки ГК «Молвест»

«Молвест» планирует построить в Воронеже завод по глубокой переработке молока стоимостью около 6,5 млрд руб. Об этом основатель компании, депутат Госдумы Аркадий Пономарев рассказал в ходе рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, сообщает пресс-служба правительства региона. Мощностью переработки составит 1,2 тыс. т сырья — молока или сыворотки — в сутки. Предприятие будет выпускать концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат (или лактозу). Главная сфера применения этой продукции — производство детского питания.



За счет нового предприятия и двух очередей уже действующего аналогичного производства в Калачеевском районе Воронежской области «Молвест» рассчитывает обеспечить около 60% потребности в этой продукции в стране, заместив часть импорта. Также компания рассчитывает поставлять продукцию на экспорт, сейчас «Молвест» уже вывозит ее в Северную Африку, Китай, арабские страны.



Для реализации проекта рассматривается действующая площадка молочного комбината «Воронежский» или территория в индустриальном парке «Масловский». Строительство завода может занять около трех лет. Губернатор поручил проработать варианты поддержки проекта со стороны правительства области, в том числе изучить возможность его включения в соответствующие региональные программы.



Компания «Молвест» вышла на рынок молочных ингредиентов в 2020 году, запустив завод по производству концентрата сывороточных белков (КСБ), сухой деминерализованной сыворотки и сухого пермеата. В январе прошлого года агрохолдинг открыл в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока для производства 85%-ного концентрата молочного белка (КМБ — это сочетание двух типов белков, казеина и альбуминов; используется в производстве спортивного питания, творожных сыров). Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха — 2,5 тыс. т КМБ в год. Производство не имеет аналогов в России. Согласно рейтингу топ-30 переработчиков молока в России, составленному «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting, по итогам прошлого года «Молвест» занял третье место с выручкой 45,2 млрд руб. За год она увеличилась на 17,4%.



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