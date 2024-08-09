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«Грайворонская молочная компания» самоликвидируется в результате обстрелов

На двух площадках содержалось более 6 тысяч голов КРС

| Агроинвестор |

В прошлом году ГМК произвела 26 тысяч тонн молока
В прошлом году ГМК произвела 26 тысяч тонн молока

«» (ГМК, входит в отдельный дивизион ГК «») запустила процесс самоликвидации из-за опасной оперативной обстановки в приграничных районах Белгородской области. Производственные площадки расположены в селах Мокрая Орловка и Луговка Грайворонского городского округа — в 2,5 км и 10 км от госграницы с Украиной. Значительные повреждения после минометных обстрелов и многочисленных атак дронов были зафиксированы в помещениях для содержания животных, на складе сухих кормов, в административном корпусе, уточнили «» в ГМК. Общий ущерб от обстрелов сейчас оценивается в 256,6 млн руб.

Первые обстрелы площадок компании были зафиксированы в октябре 2022 года, также они пострадали 29 мая 2023-го в результате проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ. Тогда ущерб предприятия составил 62,3 млн руб. и был оперативно устранен за счет средств компании. Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов в декабре говорил «», что проект в Грайвороне очень сложный. Если свиньи могут какое-то время жить без людей (сейчас несколько свинокомплексов компании продолжают работать в особом режиме с минимальным пребыванием сотрудников на площадках), потому что есть автоматическая подача воды и кормов, то коров нужно вовремя подоить. Летом прошлого года всех сотрудников фермы эвакуировали, но директор комплекса вместе с доярками прорвались обратно и отказались оставить коров, рассказывал Зотов. «Никто не заставлял и даже не просил их остаться. Когда начинаются обстрелы — спускаются в бомбоубежище, иногда могут по полдня там находиться. Это героические люди, я им просто низко кланяюсь, и к ним, конечно, особый подход», — отмечал он.

Наиболее значительные повреждения производственных комплексов были зафиксированы после продолжительных массированных обстрелов Грайворонского округа в марте 2024 года. С середины месяца доступ к производственной площадке в Мокрой Орловке был полностью заблокирован из-за обстрелов, сотрудников экстренно эвакуировали, никто не пострадал. «В конце марта, когда мы впервые после нескольких недель смогли попасть на территорию комплекса в Мокрой Орловке, мы наблюдали ужасающую картину: стены и крыши корпусов, которые превратились в решето, воронки от снарядов, раскуроченные административный корпус, склады, — вспоминает гендиректор ГМК, председатель ликвидационной комиссии Алексей Осыченко. — Но самое кошмарное — это состояние животных, которые несколько недель сами добывали себе питье и пропитание, многие из которых были убиты или серьезно ранены. Жуткое зрелище. Не передать, насколько больно всем нашим сотрудникам, ведь мы годами вкладывались в эту работу, по-настоящему любили животных». К сожалению, оперативная обстановка в Грайворонском городском округе и, в частности, в населенных пунктах, где расположены производственные площадки, не позволяет возобновить работу комплекса: риски для жизни и здоровья сотрудников остаются крайне высокими. Потому принято решение о ликвидации компании, добавил Осыченко.

По состоянию на 12 марта в молочном комплексе Мокрой Орловки находилось 3,4 тыс. коров, в нетельном комплексе в селе Луговка 2,7 тыс. голов. В марте и апреле в результате обстрелов на молочном комплексе погибло более тысячи голов КРС, они были утилизированы в соответствии с санитарными требованиями. Оставшиеся поголовье было распродано.

Штатная численность сотрудников «» составляла 185 человек. Всем работникам были предложены варианты дальнейшего трудоустройства на предприятиях ГК «». Больше всего специалистов перешло на мясоперерабатывающий завод холдинга.

ГМК стала одной из первых в стране компаний, использовавшей технологии высокопродуктивного стада. Нетели голштинской породы были закуплены в США. По итогам прошлого года компания произвела 26 тыс. т молока, несмотря на сложную обстановку, увеличив показатель на 14% в сравнении с 2022-м. В последние годы весь объем молока поставлялся одному из ведущих производителей сыров в России. В этом году планировалось сохранить темпы роста производства продукции как по производству молока, так и по выращиванию молодняка КРС: на предприятии ожидали рождения более 3 тыс. телят.

«» была зарегистрирована в мае 2007 года в Белгородской области и входила в ГК «», которая была ее учредителем до октября 2019 года, а затем была выведена из состава группы в отдельный дивизион. Бенефициарами компании через «Сады Белогорья» в равных долях остаются Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалева, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Выручка «» в 2023 году составила свыше 1 млрд руб., увеличившись на 19% относительно 2022-го, чистая прибыль — около 270 млн руб. (плюс 27%). Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 1,2 млрд руб.

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