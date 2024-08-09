«Грайворонская молочная компания» самоликвидируется в результате обстрелов

В прошлом году ГМК произвела 26 тысяч тонн молока Е. Разумный

«Грайворонская молочная компания» (ГМК, входит в отдельный дивизион ГК «Агро-Белогорье») запустила процесс самоликвидации из-за опасной оперативной обстановки в приграничных районах Белгородской области. Производственные площадки расположены в селах Мокрая Орловка и Луговка Грайворонского городского округа — в 2,5 км и 10 км от госграницы с Украиной. Значительные повреждения после минометных обстрелов и многочисленных атак дронов были зафиксированы в помещениях для содержания животных, на складе сухих кормов, в административном корпусе, уточнили «Агроинвестору» в ГМК. Общий ущерб от обстрелов сейчас оценивается в 256,6 млн руб.



Первые обстрелы площадок компании были зафиксированы в октябре 2022 года, также они пострадали 29 мая 2023-го в результате проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ. Тогда ущерб предприятия составил 62,3 млн руб. и был оперативно устранен за счет средств компании. Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов в декабре говорил «Агроинвестору», что проект в Грайвороне очень сложный. Если свиньи могут какое-то время жить без людей (сейчас несколько свинокомплексов компании продолжают работать в особом режиме с минимальным пребыванием сотрудников на площадках), потому что есть автоматическая подача воды и кормов, то коров нужно вовремя подоить. Летом прошлого года всех сотрудников фермы эвакуировали, но директор комплекса вместе с доярками прорвались обратно и отказались оставить коров, рассказывал Зотов. «Никто не заставлял и даже не просил их остаться. Когда начинаются обстрелы — спускаются в бомбоубежище, иногда могут по полдня там находиться. Это героические люди, я им просто низко кланяюсь, и к ним, конечно, особый подход», — отмечал он.



Наиболее значительные повреждения производственных комплексов были зафиксированы после продолжительных массированных обстрелов Грайворонского округа в марте 2024 года. С середины месяца доступ к производственной площадке в Мокрой Орловке был полностью заблокирован из-за обстрелов, сотрудников экстренно эвакуировали, никто не пострадал. «В конце марта, когда мы впервые после нескольких недель смогли попасть на территорию комплекса в Мокрой Орловке, мы наблюдали ужасающую картину: стены и крыши корпусов, которые превратились в решето, воронки от снарядов, раскуроченные административный корпус, склады, — вспоминает гендиректор ГМК, председатель ликвидационной комиссии Алексей Осыченко. — Но самое кошмарное — это состояние животных, которые несколько недель сами добывали себе питье и пропитание, многие из которых были убиты или серьезно ранены. Жуткое зрелище. Не передать, насколько больно всем нашим сотрудникам, ведь мы годами вкладывались в эту работу, по-настоящему любили животных». К сожалению, оперативная обстановка в Грайворонском городском округе и, в частности, в населенных пунктах, где расположены производственные площадки, не позволяет возобновить работу комплекса: риски для жизни и здоровья сотрудников остаются крайне высокими. Потому принято решение о ликвидации компании, добавил Осыченко.



По состоянию на 12 марта в молочном комплексе Мокрой Орловки находилось 3,4 тыс. коров, в нетельном комплексе в селе Луговка 2,7 тыс. голов. В марте и апреле в результате обстрелов на молочном комплексе погибло более тысячи голов КРС, они были утилизированы в соответствии с санитарными требованиями. Оставшиеся поголовье было распродано.



Штатная численность сотрудников «Грайворонской молочной компании» составляла 185 человек. Всем работникам были предложены варианты дальнейшего трудоустройства на предприятиях ГК «Агро-Белогорье». Больше всего специалистов перешло на мясоперерабатывающий завод холдинга.



ГМК стала одной из первых в стране компаний, использовавшей технологии высокопродуктивного стада. Нетели голштинской породы были закуплены в США. По итогам прошлого года компания произвела 26 тыс. т молока, несмотря на сложную обстановку, увеличив показатель на 14% в сравнении с 2022-м. В последние годы весь объем молока поставлялся одному из ведущих производителей сыров в России. В этом году планировалось сохранить темпы роста производства продукции как по производству молока, так и по выращиванию молодняка КРС: на предприятии ожидали рождения более 3 тыс. телят.



«Грайворонская молочная компания» была зарегистрирована в мае 2007 года в Белгородской области и входила в ГК «Агро-Белогорье», которая была ее учредителем до октября 2019 года, а затем была выведена из состава группы в отдельный дивизион. Бенефициарами компании через «Сады Белогорья» в равных долях остаются Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалева, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Выручка «Грайворонской молочной компании» в 2023 году составила свыше 1 млрд руб., увеличившись на 19% относительно 2022-го, чистая прибыль — около 270 млн руб. (плюс 27%). Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 1,2 млрд руб.



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