«Магнит» начал продажи зелени собственного производства

Плановый объем реализации зелени комплексом — более 1,2 тысячи тонн в год «Магнит»

«Магнит» сообщил, что начал поставки в свои магазины зелени, выращенной в производственном комплексе «Зелень Юга». Это новое собственное предприятие ритейлера, расположенное на территории его Индустриального парка в Краснодаре. Здесь выращивают несколько видов зелени: зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, шпинат мини, мяту, базилик и рукколу. Партии зелени первого урожая уже появились на полках магазинов розничной сети «Магнит» в Южном и Центральном федеральных округах под собственным брендом «М Свежесть».



Центр зеленных культур был запущен в 2024 году, на первом этапе площадка занималась фасовкой зелени от сторонних поставщиков. Общая площадь теплиц составляет 12 га, плановый объем реализации зеленных культур — более 1,2 тыс. т в год. Предприятие станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны и закроет 35% от общей потребности розничной сети в свежей зелени, говорится в сообщении «Магнита». В 2025 году центр планирует собрать более 500 т зелени. Расширение географии поставок и выход предприятия на полную мощность намечены на 2026 год.



Потребление свежей зелени, продолжает расти, «Магнит» видит устойчивый спрос на нее в своих магазинах, отмечает директор департамента по агропромышленным производствам розничной сети Татьяна Лапшина. При этом, по ее словам, наряду с привычными видами зелени (лук, петрушка, укроп), потребители все чаще покупают шпинат, базилик, рукколу и др.



В октябре 2023 года «Агроинвестор» писал, что строительство тепличного комплекса «Зелень Юга» обойдется в 1,38 млрд руб. Тогда планируемый объем производства оценивался в 2,5 тыс. т зелени в год, первый урожай компания рассчитывала собрать в середине 2024 года.



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