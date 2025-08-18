«Фанагория» расширит выпуск игристых вин

Винный дом сможет увеличить производство игристого вина с 5 млн до 10 млн бутылок в год Е. Егоров / Ведомости

«Фанагория» (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, инвестировала более 150 млн руб. в модернизацию производства игристых вин, сообщила компания в своем Телеграм-канале. Сейчас завершается монтаж восьми новых резервуаров российского производства объемом по 5 тыс. дал (около 67 тыс. бутылок) каждый. Также в рамках расширения производства игристых вин проводится масштабная работа по подготовке площадки технического обслуживания и коммуникаций, что обеспечит бесперебойность технологического процесса и надежность инфраструктуры производства.



Завершение всех работ запланировано на конец августа. Благодаря этому обновлению винный дом сможет увеличить производство игристого вина с 5 млн до 10 млн бутылок в год, а также расширить ассортимент. В 2024 году «Фанагория» увеличила выпуск продукции на 33%, до более чем 2,75 млн дал. В том числе производство тихих вин выросло на 33%, игристых — на 50%, крепких напитков — на 5%. По информации РБК, в начале года компания планировала увеличить производство винодельческой продукции на 10%. «В натуральном выражении количество бутылок вырастет на 8 млн. Будем закладывать новые виноградники — 166 га, чуть меньше, чем в 2024 году (200 га). Акцент на новых виноградниках будет сделан на белые сорта или сорта для производства игристых вин», — цитировало издание заместителя гендиректора по маркетингу «Фанагории» Анастасию Шамрицкую.



«Фанагория» регулярно инвестирует в развитие направления игристых вин, приобретая необходимое оборудование и отдельно высаживая на новых виноградниках белые сорта винограда. В конце прошлого года компания запустила специальную линию для производства игристых вин в алюминиевых банках. Инвестиции в новое производство составили более 140 млн руб.



По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин в России в прошлом году выросли на 8,6%. Правда, по итогам января-июля этого года их продажи снизились на 3%, что, однако существенно меньше, чем в целом сегменте алкогольной продукции, где продажи по итогам семи месяцев упали на 12,1% (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).



