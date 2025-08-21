В Татарстане запущен завод по производству картофеля фри

В прошлом году объем переработки картофеля в стране увеличился более чем на 10% Раис Республики Татарстан

Агрохолдинг «Чистополье» открыл завод по переработке и консервированию картофеля «Чисто фри» в Татарстане, сообщила пресс-служба главы региона. Первая очередь предприятия рассчитана на переработку 40 тыс. т картофеля в год, объем выпуска готовой продукции составит 18 тыс. т. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 3 млрд руб. Картофель для нового завода выращивают на орошении, что позволяет получать стабильный урожай и поддерживать необходимое качество. Также в рамках реализации проекта «Чисто фри» построила картофелехранилище и сортировочный цех.



Холдинговая компания «Чистополье» - один из крупнейших производителей картофеля, в том числе сортов для выпуска фри и чипсов. Ранее картофель направлялся для переработки на другие заводы и продавался в рознице. Глава федерального Минсельхоза в ходе открытия предприятия отметила, что Татарстан занимает второе место в России по производству картофеля как в организованном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. В прошлом году объем переработки картофеля в стране увеличился более чем на 10%, в этом году также сохраняется позитивная динамика. «Мы и далее будем поддерживать это направление. Уверена, что в ближайшем будущем появятся и новые проекты по переработке», — приводятся ее слова в сообщении Минсельхоза.



В перспективе компания готова удвоить мощности переработки при условии сохранения стабильного спроса на продукцию, решение будет приниматься в конце года, пишет «Реальное время» со ссылкой на гендиректора холдинга Наиля Залакова. По его словам, переработка даст возможность получать гарантированный сбыт и доход от реализации картофеля, ценовая конъюнктура по которому подвержена колебаниям.



«Чистополье» - один из крупнейших агрохолдингов Татарстана, объединяет сельскохозяйственные и производственные предприятия в нескольких районах республики. Холдингу принадлежат 203 тыс. га земель, пять элеваторов, 15 мясо-молочных ферм, птицефабрика, комбикормовый завод, колбасный цех, завод по переработке картофеля и овощехранилище на 42 тыс. т. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем АО «Холдинговая компания "Чистополье"» - управляющей компании агрохолдинга, является Альберт Хуснуллин — сын вице-премьера Марата Хуснуллина.



