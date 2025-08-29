«Балтика» отобрала образцы дикого хмеля для селекции

Проект по селекции хмеля — часть комплексной агропрограммы компании по хмелеводству Pixabay

Пивоваренная компания «Балтика», Алтайский государственный университет (АлтГУ) и хмелеводческая компания «Магнум» завершили научную экспедицию в Горный Алтай для поиска перспективных образцов дикого хмеля, который сможет стать основой для уникальных сортов пива. В ходе экспедиции было изучено около 500 экземпляров хмеля, произведен сбор гербарного материала и образцов для генетических исследований, сообщила пресс-служба «Балтики».



По итогам экспедиции корневища и шишки хмеля 53 перспективных образцов с хорошим ароматом отобраны для изучения биохимических показателей и оценки перспектив их использования в селекции. Корневища будут высажены специалистами «Балтики» в Тульской области и учеными АлтГУ на территории Южно-Сибирского ботанического сада в Барнауле.



«Усилия компании “Балтика” направлены на развитие новых, уникальных сортов хмеля, которые станут важной частью российского пивоварения, — отметил ведущий эксперт по технологии пивоваренной компании Игорь Матвеев. — У нас уже есть позитивный опыт использования алтайского хмеля для производства “Балтики 7”. Экспедиция открывает новые перспективы для всей пивоваренной отрасли России, а совместные усилия бизнеса и науки являются важным шагом для создания качественного отечественного продукта».



«Балтика» с весны 2024 года является партнером АлтГУ по проекту развития хмелеводства. Ученые Алтайского центра прикладной биотехнологии при участии экспертов компании выращивают хмель по технологии клонального микроразмножения, предоставляя компании здоровые и устойчивые к болезням саженцы. «В результате совместных разработок пивовары компании будут получать качественный отечественный хмель, способный заместить иностранное сырье», — говорит директор Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ Ольга Мироненко.



По словам директора по развитию бизнеса компании «Магнум» Михаила Хлыновского, для достижения сырьевой независимости необходимы инвестиции в разработку новых сортов и возрождение утраченных селекционных ресурсов. Поэтому важнейшими направлениями становятся поиск и создание сортов хмеля, устойчивых к болезням, обладающих оптимальным содержанием альфа-кислот и ароматом, а также способных давать достаточное количество качественного посадочного материала для удовлетворения потребностей отечественного пивоваренного рынка.



«Балтика» с 2017 года исследует тему выращивания хмеля в России. Проект по селекции хмеля — часть комплексной агропрограммы компании по хмелеводству, которая также предполагает расширение площадей хмельников в стране и развитие системы переработки хмеля.



К 2030 году в России планируется заложить 1,5 тыс. га новых хмельников, что позволит обеспечить до половины потребностей отечественных пивоваров в этом сырье, ранее сообщал Минсельхоз. Пока потребности пивоваров в хмеле закрыты примерно на 7% от необходимого объема. Лидером в хмелеводстве является Чувашия: на регион приходится больше половины промышленного производства хмеля в стране. Также хмель выращивают в Краснодарском крае, республиках Марий Эл и Алтай, Липецкой области. По оценке агроведомства, урожай хмеля в этом году может увеличиться почти на 22% и превысить 400 т. По итогам 2024-го объем составил 328,8 т.



