Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и хранению картофеля за 1,5 млрд рублей

Проект реализован в Брянской области

Новый комплекс — важное звено в стратегии агрохолдинга по созданию полного цикла выращивания картофеля
«» запустил в Брянской области комплекс по выращиванию и хранению товарного картофеля проектной мощностью 56 тыс. т в год. Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд руб., сообщила компания. Проект реализован в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между холдингом и правительством региона в 2023 году.

Ключевым элементом нового комплекса являются каркасные складские помещения, оснащенные системой активного вентилирования. Через сеть воздуховодов обеспечивается равномерная циркуляция воздуха и поддерживаются оптимальные температура и влажность, что гарантирует сохранность урожая.

Новый комплекс — важное звено в стратегии агрохолдинга по созданию полного цикла выращивания картофеля. Он включает возделывание картофеля на площади 828 га и его последующее хранение. Часть урожая будет напрямую поступать с поля на перерабатывающие предприятия. Запуск комплекса не только укрепляет сырьевую базу для внутренней переработки, но и открывает перспективы для реализации картофеля внешним клиентам, отмечает компания.

«» реализует проект по производству картофеля в Калининградской, Брянской, Орловской и Тульской областях. Его первый этап — размножение мини-растений собственных сортов отечественной селекции в микроклональной лаборатории и производство мини-клубней. На следующих этапах компания будет получать семена высоких репродукций и выращивать товарный картофель. В 2028 году агрохолдинг планирует произвести 1166 т семян супер-элиты и 15 тыс. т элиты, работая с четырьмя продовольственными и двумя техническими сортами картофеля. Товарный картофель предназначен для переработки на заводе по производству картофеля фри в Орловской области, который «» строит совместно с компанией «Вкусно — и точка», запуск предприятия намечен на 2026 год.

