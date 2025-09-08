«Август-Агро» планирует начать производство семян своей селекции

Компания ежегодно испытывает семена отечественной и иностранной селекции и выбирает лучшие Т. Кулистикова

«Август-Агро» в перспективе может начать производство семян своей селекции, компания ведет работу в этом направлении совместно с научными институтами, рассказал гендиректор компании Айдар Галяутдинов в ходе пресс-тура, приуроченного к 35-летию фирмы «Август». Если ранее отобранные линии яровой пшеницы и гороха в этом году снова покажут хорошие результаты, то компания передаст их на государственные сортоиспытания.



Производством семян в структуре «Август-Агро» занимается агрофирма «Август-Тюлячи». Она возделывает яровую и озимую пшеницу, горох, масличный лен и яровой рапс отечественной и иностранной селекции, ежегодно испытывая новые сорта и выбирая лучшие.



«В прошлом году совместно с тремя институтами мы провели первые испытания линий яровой пшеницы и гороха, которые отбирали под свои потребности — поскольку мы работаем по технологии no-till, нужны низкорослые сорта, также важны качество и урожайность. Сейчас второй год испытываем 45 линий пшеницы и 22 гороха, — уточнил агроном по семеноводству УК «Август-Агро» Айрат Сафиуллин. — Работаем по методике Госсорткомиссии: фунгициды и инсектициды не применяем, чтобы выявить устойчивость сортов к болезням и вредителями, а в дальнейшем составить схему защиты».



Проектная мощность семенного завода компании, начавшего работу в ноябре 2023 года, 30 тыс. т в год. В прошлом сезоне объем производства составил 19 тыс. т, в этом планируется выпустить около 22 тыс. т, делится гендиректор «Август-Тюлячи», ученый-агроном Алмаз Хайруллин. «Основной объем семян идет на нужды предприятий “Август-Агро”, обеспечить их — моя первостепенная задача, — говорит он. — Наши семена покупают также сторонние сельхозпроизводители — как крупные холдинги, так и фермеры. При продаже семян мы учитываем пожелания аграриев, например, в плане протравливания семян».



У компании есть планы увеличения производства семян на продажу другим игрокам рынка: имеющиеся мощности завода позволяют это сделать. «С нашими 10 тыс. га земли далеко не разбежишься, поэтому мы приобрели еще столько же и теперь сможем планировать производство для сторонних покупателей, — отмечает Хайруллин. — Также увеличение площади позволит лучше следить за севооборотом, чтобы получать хорошие результаты, ведь если у меня не будет урожая — вся группа компаний останется без семян».



Также для повышения стабильности производства со следующего года «Август-Тюлячи» попробует выращивать семена на орошаемой площади 245 га. «Татарстан — зона рискованного земледелия, у нас либо осадки есть, либо их дефицит. Этот год влажный, а, например, в 2022-м выпало всего около 150 мм осадков из 350 мм. Поэтому мы решили попробовать использование системы орошения, — поясняет руководитель. — Это позволит увереннее планировать урожайность и гарантированно получать результат». Вложения в систему орошения составили 104 млн руб., окупить их компания планирует в течение трех лет, но все будет зависеть от объемов и качества выпускаемых семян, добавляет Хайруллин.



«Август-Агро» - изначально растениеводческий проект фирмы «Август» -лидера российского рынка средств защиты растений, который берет начало в 2001 году в Чувашии (хозяйство «Санары» использовалось как демонстрационная площадка для выпускаемых препаратов). В производственных масштабах Агропроект стал развиваться с 2017-го. Сейчас агрохолдинг управляет 275 тыс. га сельхозугодий в России: преимущественно в Татарстане, есть также хозяйства в Краснодарском крае (4,5 тыс. га) и Чувашии (1,5 тыс. га). Кроме того, под его контролем находится 13,7 тыс. га земель в Казахстане.



