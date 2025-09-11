ГК «Агротек» запустила селекционно-семеноводческий центр

Компания уже получила сорта и гибриды пяти приоритетных культур: подсолнечника, кукурузы, пшеницы, сои и гороха ГК «Агротек»

В ОЭЗ ППТ «Липецк» введен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «Агротек-Промцентр». Его запуск стал финальной стадией первой очереди строительства производственного комплекса ГК «Агротек». Проектная мощность комплекса — 30 тыс. т семян в год. Общая сумма инвестиций в проект уже составила около 2 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.



Хотя центр как финальный этап первой очереди только запускается, работа всего комплекса уже показала весомые результаты в обеспечении страны качественным семенным материалом, отметил председатель совета директоров ГК «Агротек» Николай Грушко. Компания уже получила отечественные сорта и гибриды пяти приоритетных культур: подсолнечника, кукурузы, пшеницы, сои и гороха. Селекционные разработки прошли испытания в различных климатических зонах России, семена будут поставляться аграриям от Юга до Дальнего Востока.



«Запуск крупного селекционно-семеноводческого центра — стратегический шаг в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области и страны, — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Это позволит обеспечить аграриев не только нашего региона, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ “Липецк”, где сегодня формируется аграрный кластер — от производства семян до выпуска средств защиты растений. И, безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК».



В планах компании дальнейшее развитие комплекса. Так, с помощью дооснащения оборудованием производственная мощность селекционно-семеноводческого центра может быть увеличена в два раза. Кроме того, до 2029 года «Агротек» планирует построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений; цеха по обработке кукурузы, а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 млрд руб.



