«Агроэко» к 2030 году планирует стать агротех-компанией

В компании утвердили стратегию цифровой трансформации бизнеса «Агроэко»

«Агроэко» к 2030 году станет агротех-компанией, для этого уже сейчас ведется серьезная работа по подготовке кадров, рассказал председатель совета директоров холдинга Владимир Маслов на пленарном заседании «Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса».



Сейчас в компании работает 9 тыс. человек. «Мы работаем в шести отраслях. Это растениеводство, производство комбикормов, селекционно-генетические центры в свиноводстве, товарное свиноводство, мясопереработка и молочное направление», — перечислил Маслов. В свиноводстве в ближайшей перспективе компания планирует увеличить объемы больше, чем на 50%, в мясопереработке — в два раза. Также компания наращивает молочное производство и выпуск кормов. «Для достижения запланированных показателей нам необходимо существенно увеличить количество сотрудников», — отметил Маслов. К 2030 году их число должно вырасти почти до 13 тыс. человек. При этом, по подсчетам специалистов компании, сотрудников с высшим образованием к упомянутому году должно стать на 30% больше, со средним специальным — на 50%.



Помимо внешнего развития и увеличения объемов производства в этом году «Агроэко» занимается серьезной трансформацией бизнеса. «Мы трансформируем модель управления компанией, организационную структуру, распределение полномочий, четко прописываем бизнес-процессы, — рассказал Маслов. — Это связано с тем, что компания у нас уже достаточно большая. К тому же, внешняя ситуация меняется, появляются новые технологии. Все это приводит к модернизации управленческих подходов». Главное направление трансформации компании — это цифровизация. «Мы утвердили стратегию цифровой трансформации нашей компании до 2030 года. Это порядка ста проектов, которые пронизывают все сферы бизнеса. К 2030 году все они будут реализованы. И как результат мы ожидаем, что мы станем агротех-компанией», — подчеркнул он.



Подобные изменения требует и других подходов в культурном плане, поэтому в компании также инициировали проект по изменению корпоративной культуры. Его цель — выровнять команду по подходам и ценностям. Агрохолдинг развивается как работодатель, а также внедряет, бережливое производство, интегрированное планирование.



С 2024 года компания начала сотрудничество со школами в части создания агроклассов, охватив порядка тысячи человек и планирует увеличить их количество до 3 тыс. Также «Агроэко» работает с техникумами и вузами. Охват студентов в этих учебных заведениях компанией в прошлом году был чуть менее 800 человек, их количество планируется увеличить до более чем 2 тыс. «Наши эксперты преподают в этих учебных заведениях. Мы организуем экскурсии, практики и стажировки на наших производствах, мастер-классы, сетевое обучение, работаем со студенческими отрядами, а также обеспечиваем дуальное образование, когда расписание учебы совмещается с работой на предприятии», — рассказал Маслов.



В рамках проекта «Профессионалитет» и при поддержке «Агроако» создан центр профессиональных компетенций в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Кластер объединил шесть аграрных техникумов Воронежской области, разработаны новейшие образовательные программы, часть из которых ведут эксперты «Агроэко». Созданы и полностью оснащены 13 лабораторий, установлено передовое оборудование, идентичное современным действующим производствам, которое интегрировано в реальные рабочие процессы. Студентам оплачивают практику и проживание в общежитии, кроме того, они могут рассчитывать на корпоративную стипендию.



