«Мираторг» открыл селекционно-семеноводческий центр в Орловской области

В работе используются четыре продовольственных и два технических сорта картофеля

«Мираторг» сообщил о запуске в Орловской области селекционно-семеноводческого центра по картофелю мощностью 15 тыс. т оригинальных и элитных семян в год. Центр представляет собой современный складской комплекс для хранения и подработки семян. В августе была введена в эксплуатацию вторая очередь склада мощностью 14,6 тыс. т для товарного картофеля, а в сентябре — третья на 51,4 тыс. т. Суммарная мощность хранения достигла 81 тыс. т. Комплекс обеспечит надежное хранение семенного и товарного картофеля не только для нужд «Мираторга», но и для фермеров в рамках программ агроконтрактации. Инвестиции в проект превысили 3 млрд руб., уточняется на сайте администрации региона.



Научно-лабораторная база проекта, включающая лабораторию микроклонального размножения производительностью 100 тыс. микрорастений в год, лабораторию ПЦР-тестирования для диагностики патогенов и тепличный комплекс, ранее была создана в Калининградской области. Межрегиональный проект «Мираторга» предполагает, что микроклональное размножение производится в Калининграде, а дальнейшее доращивание и хранение семенного материала — на изолированных полях и мощностях в Брянской, Тульской и Орловской областях, что минимизирует риски заражения. В работе используются четыре продовольственных и два технических сорта картофеля.



В этом году в рамках проекта планируется произвести 1166 т семян суперэлиты и 15 тыс. т элиты, что полностью обеспечит внутренние потребности компании. Параллельно в рамках Подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017-2030 годы» совместно с ведущими НИИ агрохолдинг ведет селекционную работу по созданию пяти новых перспективных сортов картофеля как для внутреннего рынка, так и для экспорта.



Новый объект стал ключевым элементом вертикально интегрированного проекта по производству картофеля для дальнейшей переработки на заводе «ГрандФрайз» мощностью 350 тыс. т сырья в год. Благодаря этому уже с осени следующего года сеть «Вкусно — и точка» будет ежегодно получать 120 тыс. т картофеля фри российского производства. «Запуск селекционно-семеноводческого центра по картофелю в Орловской области — это стратегический шаг для укрепления продовольственной безопасности страны. Мы создаем в партнерстве с государством полный замкнутый цикл, который не только обеспечит сырьем наш новый перерабатывающий завод, но и позволит предложить российским аграриям высококачественный семенной материал, снижая зависимость от импорта», — прокомментировал президент «Мираторга» Виктор Линник.



