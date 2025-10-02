НЗТ принял первую партию зерна в рамках проекта «Авто1500»

Инвестпроект направлен на увеличение объемов перевалки в порту Новороссийска на 1,5 млн тонн зерна в год «Деметра-Холдинг»

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») принял первую партию зерна нового урожая объемом 10 тыс. т в рамках реализации масштабного инвестпроекта «Авто1500». Поставщиком выступила компания «Деметра Трейдинг». Зерно было доставлено в порт Новороссийска по железной дороге. Пшеница будет доступна для отгрузки в другие страны в ноябре, сообщила пресс-служба холдинга.



В рамках проекта «Авто1500» на НЗТ построено и вводится в эксплуатацию шесть силосов общей емкостью 70 тыс. т зерна. Инвестиционный проект направлен на расширение мощностей и увеличение объемов перевалки с автомобильного транспорта в морском порту Новороссийска на 1,5 млн т зерна в год. Кроме силосного парка на территории терминала построены две линии автоприема мощностью 800 т в час, конвейерная линия общей производительностью 1,6 тыс. т в час и семиэтажный ремонтно-бытовой корпус.



«Развитие портовой инфраструктуры — это фундамент для устойчивого роста в будущем. Уверен, что реализация проекта “Авто1500” откроет новые возможности для российского аграрного экспорта, — отметил управляющий директор НЗС Владислав Жуков. — Именно поэтому прием первой партии зерна в силосы проекта — важный этап в развитии нашего предприятия». Компания продолжит работу над совершенствованием существующих мощностей и повышением эффективности экспортных операций, добавил он.



Следующими этапами стратегической программы развития НЗТ станут проекты «ЖД5000» - увеличение приема зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн т в год, и «Новая пристань» - удлинение пристани №3 на два глубоководных причала совместно с «Новороссийским комбинатом хлебопродуктов», ранее писал «Интерфакс». Сейчас мощность НЗТ по перевалке зерновых составляет 6,5 млн т в год, однако потенциал гораздо больше. По итогам сезона-2023/24 терминал поставил рекорд по перевалке зерна на экспорт, отгрузив 7,1 млн т. Ожидается, что к 2030 году мощность терминала увеличится до 13 млн т в год.



