«Прогресс Агро» наращивает экспорт муки

Экспорт продукции глубокой переработки — одно из ключевых направлений в стратегии компании «Прогресс Агро»

Группа компаний «Прогресс Агро» (Краснодарский край) продолжает наращивать экспорт муки, одним из ключевых направлений поставок остается Китай, сообщили «Агроинвестору» в компании. В конце сентября в КНР была отправлена партия муки высшего сорта хлебопекарного назначения под брендом «Моя Станица» общим объемом 134 т. Продукция реализуется в формате B2C через крупнейший маркетплейс КНР — Pinduoduo.



Поставка стала второй в этом году, первая партия объемов 67 т была отгружена в марте. «В целом до конца года планируем экспортировать в Китай до 500 т муки, что вдвое превышает показатель прошлого года, — отметил руководитель отдела внешне-экономической деятельности «Паритет Агро» (ГК «Прогресс Агро») Артем Мацнев. — Однако достижение этого объема напрямую зависит от того, какие квоты на импорт будут получены нашими партнерами».



Также важными направлениями развития экспортной деятельности остаются Африка и Ближний Восток. В начале октября компания впервые направила в Джибути партию муки первого сорта хлебопекарного назначения под брендом «Моя Станица» объемом 44,5 т. Эта поставка станет важным шагом для закрепления позиций на африканском рынке, отмечают специалисты компании. Параллельно идет отгрузка в Иорданию по ранее установленному партнерскому контракту: на сегодняшний день туда уже отправлено 205 т муки общего назначения.







Экспорт продукции глубокой переработки — одно из ключевых направлений в стратегии компании. Для реализации планов «Прогресс Агро» завершает строительство в Усть-Лабинске мукомольного комплекса мощностью 450 т в сутки. Инвестиции в проект превышают 2,5 млрд руб. Кроме того, в этом году компания планирует экспортировать около 100 тыс. т зерна. «Наиболее привлекательными рынками сегодня мы считаем Китай и Турцию. Здесь стабильно высокий спрос на наш портфель культур, а экспортные цены остаются выше прошлогодних. Это позволяет прогнозировать объемы поставок зерна сопоставимыми с прошлым годом», — добавляет Мацнев.



По оценке федерального центра «Агроэкспорт», в 2024 году Россия поставила на внешние рынки пшеничной и пшенично-ржаной муки почти на $300 млн. По сравнению с 2023-м вывоз увеличился на 3% в стоимостном и на 7% в физическом выражении. Крупнейшим покупателем стал Афганистан, куда, по предварительным данным, было отгружено муки на $80 млн — в два раза больше, чем в 2023 году. Также в топ-3 импортеров российской пшеничной муки в прошлом году вошли Китай и Туркменистан. В том числе ГК «Прогресс Агро» в прошлом году отгрузила на экспорт более 20 тыс. т пшеничной муки — на 100% больше, чем в 2023-м. Существенно увеличились объемы поставок в СНГ и Афганистан, прорывом года для компании стали отгрузки в КНР. Среди новых направлений — Палестина, Казахстан и Кыргызстан. По оценке «Агроэкспорта», к 2030 году вывоз пшеничной и пшенично-ржаной муки из России может превысить $440 млн. Среди ключевых направлений сбыта — Китай и рынки стран ближнего зарубежья, где есть устойчивый спрос на российскую продукцию. Также перспективными направлениями поставок аналитики центра называют ряд других стран Азии, государства Персидского залива и Африки.



