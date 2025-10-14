разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Гранд-Трейд» и «Агроэкспорт» заключили соглашение о развитии экспорта продукции АПК

Планируется совместная работа по развитию экспортной инфраструктуры

| Агроинвестор |

Подписание соглашения с «Агроэкспортом» — отправная точка в развитии экспортного направления бизнеса компании «Гранд-Трейд»
Подписание соглашения с «Агроэкспортом» — отправная точка в развитии экспортного направления бизнеса компании «Гранд-Трейд»

Компания «Гранд-Трейд», один из крупнейших импортеров продуктов питания, и федеральный центр «Агроэкспорт» в ходе выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает объединение усилий государства и бизнеса для продвижения российской продукции АПК на зарубежные рынки. Планируется совместная работа по развитию экспортной инфраструктуры и созданию системных решений, повышающих конкурентоспособность отечественных товаров.

«Гранд-Трейд» возьмет на себя функции «единого окна» для зарубежных заказчиков — от консолидации грузов и их упаковки до транспортировки и сопровождения поставок. Это позволит ускорить и упростить экспортные операции российских производителей и расширить их присутствие на международных рынках, сообщила компания.

Благодаря многолетней работе в сфере импорта у «Гранд-Трейд» налажены деловые контакты более чем с 55 странами на пяти континентах, что дает компании уникальное преимущество — понимание специфики логистики, таможенного регулирования и потребительских предпочтений на международных рынках, отметил гендиректор «Гранд-Трейд» Владислав Бахтенко. Подписание соглашения с «Агроэкспортом» — отправная точка в развитии экспортного направления бизнеса компании. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин уверен, что сотрудничество с такими компаниями как «Гранд-Трейд» — еще один шаг в развитии экспортной инфраструктуры российского АПК.

Базой для нового направления станут два контейнеровоза на маршруте Новороссийск — Александрия (Египет) и сеть складской поддержки, обеспечивающая контроль поставок на всех этапах. По словам Бахтенко, компания рассматривает партнерство с «Агроэкспортом» как вклад в укрепление продовольственной безопасности России и стран Африки, а также в создание новых возможностей для развития АПК. При этом у сторон уже есть опыт участия в совместных проектах, среди них — поставки картофеля из Египта и проект «Российская полка» во Вьетнаме. «Уверен, что совместные проекты позволят повысить узнаваемость российских брендов и укрепить позиции России как надежного поставщика качественных продуктов питания», — добавил Ильюшин.

Согласно указу президента Владимир Путина, к 2030 году экспорт продукции АПК должен увеличиться в 1,5 раза относительно 2021 года, до более чем $55 млрд. Среди наиболее перспективных направлений — поставки в государства Африки. По данным «Агроэкспорта», за первые восемь месяцев этого года Россия отгрузила туда почти 11 млн т продукции АПК на сумму свыше $2,8 млрд.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Маркович в ходе выставки «Золотая осень» напомнил, что за последние пять лет наша страна поднялась на 17-е место в мировом рейтинге по объему аграрного экспорта, а в натуральном выражении по итогам 2024-го заняла третью позицию. В ходе реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» создана современная инфраструктура поддержки российского агроэкспорта, сформированы ключевые институты и механизмы продвижения отечественных производителей на зарубежные рынки, расширяется сеть торговых представительств, налаживается логистика, рассказал он.

«Гранд-Трейд» входит в топ-3 поставщиков продовольственных и непродовольственных импортных товаров на российском рынке. Компания работает с 60 товарными подкатегориями, в общей сложности поставляет на рынок более 1 тыс. видов товаров. Число партнеров-поставщиков превышает 1,5 тыс. Одной из ключевых товарных категорий являются овощи и фрукты, среди которых выделяется ряд флагманских позиций: бананы (примерно треть всех поставок в Россию), цитрусовые, картофель, оливки, а также азиатские продукты, вино, молочная продукция и др.﻿


Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти