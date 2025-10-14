«Гранд-Трейд» и «Агроэкспорт» заключили соглашение о развитии экспорта продукции АПК

Подписание соглашения с «Агроэкспортом» — отправная точка в развитии экспортного направления бизнеса компании «Гранд-Трейд» «Гранд-Трейд»

Компания «Гранд-Трейд», один из крупнейших импортеров продуктов питания, и федеральный центр «Агроэкспорт» в ходе выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает объединение усилий государства и бизнеса для продвижения российской продукции АПК на зарубежные рынки. Планируется совместная работа по развитию экспортной инфраструктуры и созданию системных решений, повышающих конкурентоспособность отечественных товаров.



«Гранд-Трейд» возьмет на себя функции «единого окна» для зарубежных заказчиков — от консолидации грузов и их упаковки до транспортировки и сопровождения поставок. Это позволит ускорить и упростить экспортные операции российских производителей и расширить их присутствие на международных рынках, сообщила компания.



Благодаря многолетней работе в сфере импорта у «Гранд-Трейд» налажены деловые контакты более чем с 55 странами на пяти континентах, что дает компании уникальное преимущество — понимание специфики логистики, таможенного регулирования и потребительских предпочтений на международных рынках, отметил гендиректор «Гранд-Трейд» Владислав Бахтенко. Подписание соглашения с «Агроэкспортом» — отправная точка в развитии экспортного направления бизнеса компании. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин уверен, что сотрудничество с такими компаниями как «Гранд-Трейд» — еще один шаг в развитии экспортной инфраструктуры российского АПК.



Базой для нового направления станут два контейнеровоза на маршруте Новороссийск — Александрия (Египет) и сеть складской поддержки, обеспечивающая контроль поставок на всех этапах. По словам Бахтенко, компания рассматривает партнерство с «Агроэкспортом» как вклад в укрепление продовольственной безопасности России и стран Африки, а также в создание новых возможностей для развития АПК. При этом у сторон уже есть опыт участия в совместных проектах, среди них — поставки картофеля из Египта и проект «Российская полка» во Вьетнаме. «Уверен, что совместные проекты позволят повысить узнаваемость российских брендов и укрепить позиции России как надежного поставщика качественных продуктов питания», — добавил Ильюшин.



Согласно указу президента Владимир Путина, к 2030 году экспорт продукции АПК должен увеличиться в 1,5 раза относительно 2021 года, до более чем $55 млрд. Среди наиболее перспективных направлений — поставки в государства Африки. По данным «Агроэкспорта», за первые восемь месяцев этого года Россия отгрузила туда почти 11 млн т продукции АПК на сумму свыше $2,8 млрд.



Заместитель министра сельского хозяйства Максим Маркович в ходе выставки «Золотая осень» напомнил, что за последние пять лет наша страна поднялась на 17-е место в мировом рейтинге по объему аграрного экспорта, а в натуральном выражении по итогам 2024-го заняла третью позицию. В ходе реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» создана современная инфраструктура поддержки российского агроэкспорта, сформированы ключевые институты и механизмы продвижения отечественных производителей на зарубежные рынки, расширяется сеть торговых представительств, налаживается логистика, рассказал он.



«Гранд-Трейд» входит в топ-3 поставщиков продовольственных и непродовольственных импортных товаров на российском рынке. Компания работает с 60 товарными подкатегориями, в общей сложности поставляет на рынок более 1 тыс. видов товаров. Число партнеров-поставщиков превышает 1,5 тыс. Одной из ключевых товарных категорий являются овощи и фрукты, среди которых выделяется ряд флагманских позиций: бананы (примерно треть всех поставок в Россию), цитрусовые, картофель, оливки, а также азиатские продукты, вино, молочная продукция и др.﻿

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

