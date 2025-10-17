«Прогресс Агро» тестирует мембранные технологии очистки сахаросодержащего сырья

Компания рассматривает новые методы фильтрации как шаг к безотходному производству и более устойчивой модели сахарного бизнеса «Прогресс Агро»

В группе компаний «Прогресс Агро» начали тестировать инновационные методы очистки сахаросодержащего сырья. Разработка ведется в экспериментальной лаборатории предприятия и направлена на повышение эффективности производства сахара и снижение воздействия на окружающую среду, сообщили «Агроинвестору» в компании. Основная цель проекта — создать альтернативные экономичные методы очистки диффузионного сока, промежуточных продуктов кристаллизации и свекловичной мелассы без применения химических реагентов.



Традиционная известковая технология, которую в сахарной промышленности используют уже более века, близка к пределу своих возможностей, считает заведующий лабораторией Сергей Школа. По его словам, степень очистки по этой технологии редко превышает 35-40%. «Для повышения чистоты продукта и снижения экологической нагрузки мы сосредоточились на использовании современных методов физической фильтрации», — поясняет он.



Исследования ведутся на основе принципов молекулярно-ситовой фильтрации, включающей микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос. Эти процессы позволяют избирательно разделять вещества через мембраны с порами строго заданного диаметра, повышая точность очистки и эффективность извлечения сахара из побочных продуктов.







Особое внимание специалисты уделяют переработке мелассы. «Меласса — это не отход, а богатое сахаросодержащее сырье, — подчеркивает Сергей Школа. — В каждой ее тонне содержится около 420 кг сахара, а за сезон на заводе может накапливаться до 40 тыс. т мелассы. Сегодня мы ищем способы использовать ее более рационально — применять мембранную фильтрацию и ионный обмен, которые позволяют извлекать ценные компоненты и возвращать их в производственный цикл».



Для реализации этой концепции «Прогресс Агро» последовательно обновляет производственную инфраструктуру. Так, на сахарном заводе «Свобода», который входит в состав холдинга, завершается строительство двух резервуаров для хранения мелассы объемом по 5 тыс. т. Это решает одну из ключевых задач производства — дефицит емкостей для хранения побочного продукта. Ранее объем хранения мелассы на предприятии составлял около 4,7 тыс. т. «После ввода новых резервуаров этот показатель увеличится более чем втрое, что позволит отказаться от дополнительных затрат на транспортировку и утилизацию мелассы и сэкономить до 40 млн руб. в год», — уточнил директор «Свободы» Борис Собакарь. Инвестиции в проект составили около 130 млн руб.



Развитие лабораторной базы и модернизация переработки стали частью масштабной программы «Прогресс Агро» по внедрению технологий замкнутого цикла. Компания рассматривает новые методы фильтрации как шаг к безотходному производству и более устойчивой модели сахарного бизнеса.



