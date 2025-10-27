«Брянский сад» завершает уборку яблок

Урожай яблок в компании оценивается в 4 тысячи тонн Татьяна Кулистикова

«Брянский сад» завершает уборку урожая яблок и рассчитывает выйти на плановый объем в 4 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» руководитель компании Олег Кобец в ходе пресс-тура на предприятие. По его словам, этот сезон хотя и был лучше, чем прошлый, когда сбор в регионах Центрального федерального округа был рекордно низким из-за возвратных заморозков и засухи, но тоже стал непростым. «На некоторых яблонях мы видим морозобойные повреждения, по одному из сортов из-за возвратных заморозков недополучили урожай, но в целом сезон сложился на твердую четверку», — оценил он.



В этом году собирать урожай компании помогали студенческие отряды из Брянского государственного аграрного университета и НИУ МГСУ (МИСИ). Из столицы приехало десять студентов, организатором отряда стал Сергий Чайка — владелец компании «Фруктовый дар», которая занимается дистрибуцией фруктов, в том числе продукции «Брянского сада». Для успешного ведения бизнеса необходимо изучить все его этапы, а участие в сборе урожая позволило полностью погрузиться в производственный процесс, отметил он. Организация сельхозотряда в МИСИ решает две проблемы, — дает возможность студентам заработать, а «Брянскому саду» - собрать урожай без потерь.



Поскольку в предыдущие два года сад пострадал из-за погодных условий, его нужно ремонтировать. «Нам предстоит восполнить около 200 тыс. деревьев. Планируем делать это только за счет собственного питомника: импорта саженцев нам не нужно, мы научились делать сами», — подчеркивает Кобец. Кроме того, компания намерена пересмотреть сортовой состав сада, добавив более районированные сорта. «Мы видим, что некоторые сорта не до конца дорабатывают, например, на Гренни Смит появляется окрас, что не совсем хорошо, — поясняет Кобец. — Да и на рынке он не особо востребован. Поэтому заменяем его другими сортами. Так, очень хорошо себя показали Ред Фри, Хани Крисп. Также, скорее всего, добавим сорта Рождественское и Спартан, думаю, это даст более высокий результат».



Также «Брянский сад» планирует построить вторую очередь плодохранилища. Первая на 6 тыс. т (5 тыс. т в камерах и 1 тыс. т в коридорах) была запущена в ноябре прошлого года. На объем производства в 5-6 тыс. т компания рассчитывает выйти уже в следующем году. «Возможности этого хранилища исчерпаны, — говорит Кобец. — Сад у нас еще молодой, в полное плодоношение деревья вступят через четыре года, тогда с нынешней площади (210 га) мы будем собирать около 8 тыс. т и складывать яблоки будет некуда. Поэтому нам нужно закладывать вторую очередь хранения, думаю, будем рассматривать этот вопрос года через два».



Инвестиции в существующее плодохранилище составили 420 млн руб. плюс 120 млн руб. на сопутствующие компоненты — упаковку, контейнеры и пр. В ценах 2025 года это минимум 950 млн руб., и вложения еще не окупились. При нынешней ключевой ставке такого рода проект будет неокупаемым и заранее убыточным, говорит Кобец, поэтому пока компания не начинает его реализацию. «Хотя ключевая ставка все еще высокая, позитив в том, что ЦБ не только перестал ее увеличивать, но и постепенно снижает. Так что мы надеемся, что года через два ситуация будет более благоприятной для инвестиций», — добавил руководитель.



