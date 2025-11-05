«ЭкоНива» и LOVOL открыли первый склад запчастей в европейской части России

Запуск склада позволит оптимизировать послепродажную поддержку за счет уменьшения сроков и увеличения объемов поставок запасных частей «ЭкоНива»

Технический холдинг «ЭкоНивы» и концерн Weichai LOVOL открыли в Воронежской области первый и пока единственный в европейской части России официальный склад запчастей для техники китайского производителя. Объект площадью свыше 1 тыс. кв. м стал крупнейшим на западе и в центральной части страны: он насчитывает свыше 45 тыс. наименований расходных материалов, узлов и агрегатов на сумму более 100 млн руб. Созданная инфраструктура позволит охватить свыше 50 регионов, рассказали «Агроинвестору» в «ЭкоНиве».



Запуск склада позволит оптимизировать послепродажную поддержку за счет уменьшения сроков и увеличения объемов поставок запасных частей, упрощения процесса их приобретения, а также совершенствования сбора аналитических данных о заказах и использовании запчастей на территории России. В частности, сократится время на доставку мобильным сервисным инженерам — это ускорит проведение ремонта техники, что особенно важно в период активных полевых и других сельскохозяйственных работ.



Со склада уже началась поставка запчастей в сервисные центры и на станции обслуживания как технического холдинга «ЭкоНивы», так и компаний-партнеров. Холдинг будет постоянно поддерживать наличие всех необходимых наборов запасных частей и расходных материалов.



Несмотря на схожие характеристики и кажущуюся идентичность, при установке на технику неоригинальных запчастей и компонентов возрастает вероятность появления неисправностей узлов и агрегатов тракторов и комбайнов, отмечает заместитель руководителя управления по послепродажному обслуживанию «ЭкоНиваТехника-Холдинга» Станислав Долбин. «Центральный склад запчастей LOVOL исключает необходимость искать запчасти на стороне для ускорения ремонтных работ и обеспечивает российских клиентов качественной продукцией в кратчайшие сроки», — говорит он.



Технический холдинг «ЭкоНива» в лице компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» - поставщик сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники мировых и отечественных брендов с 1994 года. Компания также проводит сервисное обслуживание и ремонт техники, осуществляет поставку запасных частей. Филиалы и сервисные зоны присутствуют более чем в 40 регионах России и обслуживают свыше 26,5 тыс. единиц самоходной техники.



