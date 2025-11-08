«Брянский сад» планирует начать переработку яблок

В этом году сбор яблок в компании составил около 4 тысяч тонн Freepik.com

«Брянский сад» (входит в ГК МБК) планирует заняться переработкой яблок и рассматривает возможность производства пюре, желе, варенья и чипсов. «Мы летали в Турцию, посмотрели разные конвейеры и специальное оборудование, в том числе для сушки и упаковки яблок», — рассказал «Агроинвестору» владелец компании «Фруктовый дар» (занимается дистрибуцией фруктов, в том числе продукции «Брянского сада») Сергий Чайка. «Вопрос о развитии переработки был первым, который задал Сергий, когда мы с ним познакомились, и он продвигает эту тему», — уточнил руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец.



«Мы давно думаем о производстве медицинского пектина (в России его никто не выпускает) работаем с наукой, но пока наши опыты не дали результатов — это очень сложная тема, — делится Кобец. — К тому же для производства ежедневно нужен большой объем яблок, а у нас сбор сезонный». В этом году сбор яблок в компании составил около 4 тыс. т.



Что касается проекта по переработке яблок на чипсы и желе, то председатель правления ГК МБК Вячеслав Кобец не исключает, что начать его получится уже в следующем сезоне. «Площадей у нас хватает, инвестиции не такие большие, хотя снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение стоимости кредитов стало бы хорошим подспорьем», — говорит он. Продукцию планируется выпускать под брендом «Брянский сад», который компания намерена развивать. Так, например, она будет фасовать яблоки в брендированные пакеты по 1 кг для поставок в торговые сети.



Также компания рассматривает вариант развития агротуризма и агрошеринга. «У нас еще очень много свободной земли, мы хотим попробовать продавать или сдавать в аренду, условно, квадратный метр или сотку, чтобы любой желающий с нашей помощью мог высадить на них сад. Хочешь — сам приезжай ухаживать за ним, хочешь — поручи нам; хочешь — сам приезжай собирать урожай или поставь такую задачу нам; хочешь — съешь или продай свой урожай, или поручи продать нам и получи деньги, — рассказывает Вячеслав Кобец. — Установим в саду веб-камеры, чтобы каждый мог следить онлайн за своим участком. Также мы хотим построить дома вокруг озера, глэмпинги, облагородить территорию, создать спортивную и туристическую инфраструктуру. У нас здесь уникальная экосреда, вокруг лес, радом нет промышленных предприятий, на территории сада даже живет семейство краснокнижного черного аиста, который очень мало, где гнездится». Возможные сроки реализации проекта и оценочные инвестиции компания пока не озвучивает.



