«ФосАгро-Регион» увеличила продажи семян отечественной селекции в 3,5 раза

В семенном портфеле компании десять агрокультур «ФосАгро-Регион»

«ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») с начала года увеличила поставки семян отечественной селекции российским аграриям в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. География поставок семян расширилась в 1,5 раза, до 37 регионов. «Сегодня в нашем семенном портфеле уже 10 сельхозкультур, в том числе сорта и гибриды сои, ярового рапса, подсолнечника, кукурузы и др. от ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк в ходе международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2025», проходящей в Краснодаре. — Планируем развивать экспертизу по яровому рапсу, востребованному в экспортоориентированных регионах. Определенный потенциал мы видим и у гороха: новые сорта этой культуры с высоким содержанием амилозы, над которыми работают российские селекционеры, будут весьма востребованы рынком в перспективе ближайших двух-трех лет».



Вокруг российских семян витает много мифов: якобы пониженный потенциал продуктивности в сравнении с зарубежными образцами, меньшая устойчивость к болезням, недостаточная апробация в производстве и отсутствие массового успешного опыта, продолжает Вовк. «На самом деле, российская селекция обладает огромным потенциалом. Общеизвестно также и то, что реализация генетического потенциала сорта во многом зависит не от погоды, а от соблюдения технологии, в особенности в части минерального питания, — отмечает он. — Между тем, до сих пор многие аграрии придерживаются “дедовских” методов, которые в сегодняшних условиях зачастую попросту не работают: очевидно, что даже самый продвинутый зарубежный гибрид вряд ли покажет хороший урожай без комплексного минерального питания, эффективной системы защиты и агротехники».



Работа с этими мифами — ключевая задача, которую «ФосАгро-Регион» решает в сфере продвижения семян отечественной селекции в России. «Во-первых, мы сопровождаем все продажи соответствующей агротехнической поддержкой: проводим агрохимический анализ почвы, разрабатываем систему минерального питания, выезжаем в поля на ключевые агротехнические мероприятия, чтобы подобрать наилучшие параметры под конкретное поле и конкретную задачу. В дальнейшем мы рассказываем о достигнутых результатах, делая саму технологию доступной широкому кругу аграриев, — перечисляет глава компании. — Во-вторых, мы демонстрируем возможности и потенциал российской селекции. Для этого мы закладываем демонстрационные и производственные опыты в различных регионах, с разными агрометеорологическими условиями и предоставляем технологическую поддержку, чтобы снимать максимальное количество вопросов, связанных с использованием отечественного семенного материала».



Три четверти продаж семян у «ФосАгро-Регион» приходится на гибриды подсолнечника. «Это одна из наиболее рентабельных культур, и российские производители семян не только с успехом компенсировали уход иностранных поставщиков, но и сумели вывести новые, уникальные по своим свойствам селекционные достижения и пустить их в серию», — отметил Вовк. Так, например, в этом году «ФосАгро-Регион» начала эксклюзивную дистрибуцию гибрида подсолнечника Сидэкс ОР селекции компании «Агроплазма» с полной технологической поддержкой, разработкой систем питания и агросопровождением от посева до уборки.



По оценкам «ФосАгро-Регион», драйвером роста спроса на отечественную селекцию в большинстве регионов выступают масличные культуры. «Помимо подсолнечника мы видим устойчивую положительную динамику по рапсу и масличному льну. В особенности этот тренд набрал силу в регионах, ориентированных на экспорт сельхозпродукции и продовольствия в Казахстан и Китай, где активно растет переработка масличных. К примеру, в Сибири особо востребованы семена сортов льна, устойчивых к льноутомлению (резкое снижение урожайности льна при его бессменном выращивании или частом возвращении на одно и то же поле), с высокой масличностью, экологической пластичностью и с достаточно коротким вегетационным периодом», — пояснил Вовк.



Несмотря на рекордные урожаи, масличные были и остаются маржинальными культурами, подчеркивает он. «По некоторым оценкам, рентабельность подсолнечника в этом году ожидается на уровне 50-60%. Это, согласитесь, хороший показатель в нынешних реалиях, — говорит Вовк. — Насколько мы можем судить по своим объемам, спрос на семена масличных как минимум стабилен. И не только на подсолнечник, но и на рапс, лен, горчицу».



В планах «ФосАгро-Регион» - удвоить региональный охват на внутреннем рынке и продвигать российскую селекцию в странах СНГ. «Потенциал рынков России и сопредельных государств позволяет рассчитывать на дальнейшее динамичное развитие дистрибуции семян — не менее 50% прироста в следующем году в объеме продаж, — оценил Вовк. — На сегодняшний день у нас полтора десятка партнеров, причем, наше сотрудничество не ограничивается дистрибуцией. С частью производителей в этом году мы совместно работаем в проекте с “Госсорткомиссией” по реализации потенциала урожайности сортов и гибридов отечественной селекции». При этом компания создает на своих мощностях по всей стране логистическую базу для накопления семян. Аграриям не нужно вкладываться в собственные склады, отдельно искать специализированные площади, обращает внимание Вовк. «Мы будем обеспечивать полный цикл закупки, включая хранение и доставку семян в поля, консалтинг и технологическое сопровождение», — уточняет он.



«ФосАгро-Регион», один из лидеров российского рынка минеральных удобрений, вышла на российский рынок семян в 2023 году. За два года компания увеличила поставки семян отечественной селекции российским аграриям в 16 раз. Компания поставляет 60 сортов и гибридов 10 сельхозкультур. Компания предлагает российским потребителям комплексные решения: семена отечественной селекции, системы минерального питания для конкретного вида и сорта культуры, учитывающие агрофон, климатические условия, водный режим и другие ключевые факторы, а также полный набор сервисов, включая агрохимическое обследование почв, подбор гибридов, разработку систем питания, поставку продукции и сопутствующие услуги.



