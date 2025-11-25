«Мираторг»: информация о выбросах парниковых газов в компании недостоверна

«Мираторг»

В ответ на публикацию колонки-мнения «Парниковый эффект vs. сельское хозяйство» директора группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгения Тананайко, в редакцию «Агроинвестора» поступило обращение от компании «Мираторг», которая сообщила, что сведения об объеме выбросов парниковых газов в агрохолдинге, содержащиеся в указанном материале, не соответствуют действительности.



Колонка-мнение Евгения Тананайко основана на исследовании Kept «Анализ деятельности и оценка выбросов парниковых газов крупнейших компаний агропромышленного комплекса России», которое вышло в начале ноября. Аналитики компании проанализировали деятельность 40 крупнейших российских игроков АПК, которые обеспечивают более 35% выручки всей отрасли, и пришли к выводу, что на их долю приходится 20% выбросов парниковых газов всего агропромышленного комплекса — 22,8 млн т CO2-экв. По их расчетам, наибольший углеродный след среди предприятий сельскохозяйственного сектора у АПХ «Мираторг» — 6110 тыс. т СО2-экв.



«Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Публикуемые данные об объеме выбросов парниковых газов “Мираторга” являются недостоверными и не имеют под собой документального подтверждения, — сообщила пресс-служба агрохолдинга. — Официальные данные о выбросах парниковых газов компании “Мираторг” в указанном объеме (6 млн т) отсутствуют как в отчетности перед органами Росприроднадзора, так и в каких-либо открытых источниках. Это однозначно свидетельствует о том, что автор публикации не имел и не мог иметь доступа к объективной информации, необходимой для проведения подобных расчетов. Таким образом, приведенная цифра является плодом умозрительных заключений и не может рассматриваться как достоверный факт».



