На Кубани обсудили новые почвосберегающие технологии

Совокупная мощность производства органических удобрений компании «Генезис» может достигать 25 млн л в год Елена Долбунова

Более 150 делегатов из различных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья из разных стран собрались в кубанской станице Ярославская на научно-практической конференции «Гуминовые вещества — теория и практика применения», организованной новосибирским научно-производственным предприятием «Генезис».



Открыл конференцию гендиректор компании «Генезис» Евгений Бинюков. Он отметил, что предприятие начало свою деятельность в Новосибирской области в 2016 году, изначально работало на местном рынке и в Алтайском крае, где сельхозпроизводители, используя продукцию компании, стали получать хорошие результаты в плане повышения урожайности.



Глава Мостовского района Краснодарского края Сергей Ласунов сообщил, что район является самым большим по площади на Кубани, 40% его относится к заповедной территории, а 28% экономики района приходится на сельское хозяйство. «У нас 32 тыс. га особо охраняемых территорий регионального значения, 28 тыс. га — охотхозяйства. В районе есть горные тропы и термальные источники, чистый воздух, чистая вода. Поэтому завод по производству органических удобрений очень хорошо встраивается в стратегию муниципального развития. Мы вдохновляем наших аграриев использовать экологичные технологии сельского хозяйства и рассчитываем в перспективе перейти на выпуск продукции, которая соответствует экологическим стандартам», — подчеркнул Ласунов.



Советник королевской семьи Саудовской Аравии, бизнес-консультант Алматрафи Талал Хамид в своем приветственном слове поделился, что цель страны — повышение урожайности при сохранении окружающий среды и природных ресурсов, поэтому она заинтересована в создании совместного с российскими партнерами инвестиционного проекта в сфере бережного земледелия, основанного на современных технологиях. «Существуют большие возможности для взаимодействия в сфере пищевой промышленности, переработки. Мы приветствуем трансфер технологий и сотрудничество между российскими и арабскими компаниями для эффективного развития обоих государств», — сказал он.



Посол Королевства Лесото Теселе Масерибане обратил внимание, что в его стране предусмотрены налоговые льготы для инвесторов, а компаниям, которые развивают на территории государства «зеленые» технологии, оказывается особая поддержка.



НПП «Генезис» занимается разработкой и производством органических продуктов для сельского хозяйства на основе гуминовых и фульвовых кислот под торговой маркой Relict Organics. Линейка продукции включает комплексные гуминовые препараты для растениеводства, животноводства и восстановления почв. Продукция производится на основе леонардита, который содержится в верхнем слое угольного разреза на территории Сибири. Применение такого удобрения позволяет повышать в самых сложных климатических условиях сбор сельхозпродукции с гектара на 10-30%. А в Африке после использования продукции «Генезис» был зафиксирован даже двукратный рост урожайности. Эффективность органических препаратов, выпускаемых компанией, подтверждена результатами, которые получают крупные производители, небольшие фермы и личные подсобные хозяйства. Компания владеет тремя заводами — в подмосковном Домодедово, Новосибирске и станице Ярославская. Совокупная мощность производства органических удобрений этих предприятий может достигать 25 млн л в год. Кроме того, в состав компании входит крестьянское хозяйство «Ника», которое выращивает в «туннелях» раннюю клубнику и посадочный материал садовой земляники по эксклюзивной лицензии итальянской компании New Fruits. Также в структуру «Генезиса» входит крупнейший в России питомник хвойных растений в Адыгее.

С научными докладами на конференции выступили директор по науке компании «Генезис» Олег Поцелуев, вице-президент Международного гуминового общества Ирина Перминова, а также профессор, член Совета по сберегающему земледелию Минсельхоза РФ, учредитель компании «Аграрум» Николай Зеленский.



Перминова обратила внимание, что гуминовые вещества — основа плодородия почв, поэтому приоритетным направлением их использования является производство органических удобрений, однако также их применяют в водоохранных технологиях, при выпуске косметики, БАДов, лекарств. По ее данным, рынок продаж гуминовых веществ составляет $1,24 млн, но к 2035 году может достигнуть $567 млн.



Поцелуев рассказал о том, что из гуминовых веществ, которые содержатся в леонардите, может изготавливаться продукция с разными свойствами, в числе которых — снижение воздействия стресса на растения, улучшение влагоудерживающих свойств почвы, повышение урожайности, увеличение всхожести семян. Он также подчеркнул, что для достижения максимальной эффективности применения препарата Relict Organics компания «Генезис» оказывает заказчикам полный комплекс агросопровождения.



Николай Зеленский рассказал о преимуществах технологии no-till и использования сидератов для здоровья и повышения плодородия почвы. Он отметил, что хотя сейчас данная технология применяется в основном в регионах рискованного земледелия, в Краснодарском крае ее использование тоже демонстрирует хорошие результаты. В том числе, сидераты помогают справиться с почвенной засухой, из-за которой аграрии Юга теряют значительные объемы урожая.



«Это вторая в этом году и более масштабная конференция для партнеров. Ее цель — рассказать о результатах нашей многолетней работы, которые уже отмечены наградами и показателями эффекта от применения Relict Organics в практике агрохозяйств, — прокомментировал «Агроинвестору» Евгений Бинюков. — Прежде всего, это повышение урожайности и экологизации почв. Мы хотим, чтобы после нас будущее поколение жило с правильными продуктами питания и экологичными ресурсами, поэтому уже сейчас развиваем и внедряем наши технологии в жизнь».



По словам Бинюкова, компания сформировала большой банк знаний на основе огромного количества опытов в различных природно-климатических зонах разных территорий, в разных странах. «Часто многим сельхозпроизводителям не хватает информации о реальной эффективности применения новых технологий, поэтому возникает недоверие и это тормозит развитие. Мы же, наоборот, готовы делиться опытом, знаниями, разработками и быть открытыми к рынку, — подчеркнул он. — Наша продукция уже является известным брендом в ряде стран. И как раз на африканском континенте у нас заключены первые контракты, в частности в Зимбабве. Также мы договорились с Лесото об открытии в этой стране представительства “Генезиса”, а в Кении будем создавать дочернее предприятие».



