«Брянский сад» выводит новые сорта яблок

Также компания выращивает саженцы смородины и вишни и начала заниматься голубикой

Компания районировала яблони под свою климатическую зону совместно с учеными
В этом году компания «Брянский сад» (входит в ГК МБК) заложила маточник яблонь для производства собственного подвоя, который ранее закупала, рассказал руководитель компании Олег Кобец. «Мы районировали яблони под нашу климатическую зону и совместно с учеными из Брянского государственного аграрного университета (БГАУ), Орловского НИИ садоводства и ФНЦ им. Мичурина будем создавать новые сорта. База уже сформирована, сейчас ждем результат, — поделился он. — За один год сделать это невозможно, а через пять-семь лет мы представим шедевры, хотя первые результаты будут уже через два года. Дальше будем проходить сертификацию новых сортов».

Совместно с БГАУ компания сделала несколько разных комбинаций, «соединив свои желания и их возможности», говорит Кобец. «Сегодня 80% сада — это то, что дает основной урожай, что мы хорошо знаем, что идет на продажу. 10% — это ранние сорта, еще 10% — научная база, — перечисляет он. — Мы должны постоянно работать на обновление сортов, мы смотрим на пять-десять лет вперед». Также в следующем году компания планирует расширить питомник, добавив 250 тыс. саженцев — они используются для ремонта основного сада, а также идут на продажу.

Кроме того, в этом году «Брянский сад» попробовал культивировать черную смородину и также заложил маточник, и развивает производство посадочного материала сербской вишни технического сорта, которую можно убирать механизированным способом. «Питомник — это самостоятельное направление бизнеса, на саженцы есть спрос, это наше будущее», — подчеркивает Кобец.

Еще одно направление — выращивание голубики. «Сейчас у нас высажено буквально 20 кустов, которые мы получили фактически из клетки путем микроклонального размножения. Сейчас идет адаптация, учимся с ней работать. В следующем году БГАУ обещает нам засадить поле 10 тыс. растений», — добавляет руководитель «Брянского сада».

Основная задача микроклонального размножения — получение чистого безвирусного материала при очень высокой скорости размножения растений — в шесть-десять раз быстрее, чем традиционным способом, поясняет руководитель центра коллективного пользования научным оборудованием Брянского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Геннадий Чекин. Это позволяет быстро получить необходимое количество растений, хотя это и в три-четыре раза дороже традиционного способа, в частности из-за высоких затрат электроэнергии. «Есть ряд культур, которые выгодно размножать таким образом, поскольку традиционно они размножаются не так быстро и хорошо, — комментирует он. — Также этот метод актуален при выведении новых сортов или линий, когда их нужно размножить, чтобы оценить устойчивость, сортовые признаки и т. д. Мы ускоряем процесс: расчеренковав растение, за сезон получаем, по сути, сотни его копий».

