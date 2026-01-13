В Татарстане завершилось строительство розария

Спрос на срезанные розы пока кратно превышает предложение от российских производителей Pixabay

В Мамадыше (Татарстан) завершилось строительство тепличного комплекса по выращиванию роз, его площадь составляет 1,1 га, открытие запланировано на февраль 2026 года. На этапе тестирования комплекс выпустил первую партию — 2 тыс. роз восьми сортов. После выхода на полную мощность (до 40 тыс. стеблей в неделю) предприятие намерено поставлять розы и в другие регионы России, говорится на сайте администрации района. Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что построить розарий в Мамадыше планирует компания «Родные края ОПТ».



Спрос на срезанные розы пока кратно превышает предложение от российских производителей, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Кроме того, продолжает она, розариев современного типа в Татарстане практически нет, однако они действуют в других регионах Приволжского округа и Центра. «Исходя из небольшой площади комплекса (производственная, скорее всего, вряд ли превысит 1 га <...>), валовой сбор “срезки” составит максимум 2 млн штук в год. Такой объем можно реализовать и на территории республики. Это снижает затраты на логистику, которые в цветочном бизнесе достаточно высоки», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



Основной вид деятельности компании «Родные края ОПТ» — цветоводство, дополнительные — перевозка, оптовая и розничная торговля, в том числе цветами и др. Судя по наличию выручки за предыдущие годы (более 600 млн руб. в 2024 году), компания до запуска своего тепличного комплекса занималась реализацией цветов — импортных или российских, говорит Решетникова. И это, по ее словам, грамотный подход, поскольку инвестор сначала определил спрос на товар. «Я думаю, у компании не будет серьезных проблем, поскольку производство, скорее всего, ориентировано на внутренний рынок Татарстана. Кроме того, небольшой комплекс вряд ли испытает проблемы с дефицитом сотрудников — их нужно не так много», — считает эксперт. Впрочем, добавляет она, сохраняются риски ужесточения налоговой, фискальной политики, а также законодательства. Кроме того, сложности могут быть с дальнейшей покупкой и доставкой посадочного материала, если компания не будет размножать его самостоятельно.



«В целом проект востребованный, продукция — востребованная. До сих пор в Россию идет очень много импортных цветов», — говорит Решетникова. По ее словам, четкой таможенной статистики на сегодняшний день нет, но, по оценкам «Технологий Роста», в 2024 году ввоз всех видов цветов составил порядка 1,5 млн стеблей, включая 600-700 млн стеблей свежих роз. При этом собственное производство составляет 400 млн стеблей — это все виды «срезки» открытого и закрытого грунта, по данным Росстата. Из этого объема примерно 60% — розы, около 35% — тюльпаны, другие виды цветов — оставшиеся 5%, заключает эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

