В Татарстане завершилось строительство розария

Компания планирует выращивать до 40 тысяч стеблей роз в неделю

Спрос на срезанные розы пока кратно превышает предложение от российских производителей
В Мамадыше (Татарстан) завершилось строительство тепличного комплекса по выращиванию роз, его площадь составляет 1,1 га, открытие запланировано на февраль 2026 года. На этапе тестирования комплекс выпустил первую партию — 2 тыс. роз восьми сортов. После выхода на полную мощность (до 40 тыс. стеблей в неделю) предприятие намерено поставлять розы и в другие регионы России, говорится на сайте администрации района. Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что построить розарий в Мамадыше планирует компания «Родные края ОПТ». 

Спрос на срезанные розы пока кратно превышает предложение от российских производителей, говорит гендиректор компании Тамара Решетникова. Кроме того, продолжает она, розариев современного типа в Татарстане практически нет, однако они действуют в других регионах Приволжского округа и Центра. «Исходя из небольшой площади комплекса (производственная, скорее всего, вряд ли превысит 1 га <...>), валовой сбор “срезки” составит максимум 2 млн штук в год. Такой объем можно реализовать и на территории республики. Это снижает затраты на логистику, которые в цветочном бизнесе достаточно высоки», — прокомментировала Решетникова «».

Основной вид деятельности компании «Родные края ОПТ» — цветоводство, дополнительные — перевозка, оптовая и розничная торговля, в том числе цветами и др. Судя по наличию выручки за предыдущие годы (более 600 млн руб. в 2024 году), компания до запуска своего тепличного комплекса занималась реализацией цветов — импортных или российских, говорит Решетникова. И это, по ее словам, грамотный подход, поскольку инвестор сначала определил спрос на товар. «Я думаю, у компании не будет серьезных проблем, поскольку производство, скорее всего, ориентировано на внутренний рынок Татарстана. Кроме того, небольшой комплекс вряд ли испытает проблемы с дефицитом сотрудников — их нужно не так много», — считает эксперт. Впрочем, добавляет она, сохраняются риски ужесточения налоговой, фискальной политики, а также законодательства. Кроме того, сложности могут быть с дальнейшей покупкой и доставкой посадочного материала, если компания не будет размножать его самостоятельно. 

«В целом проект востребованный, продукция — востребованная. До сих пор в Россию идет очень много импортных цветов», — говорит Решетникова. По ее словам, четкой таможенной статистики на сегодняшний день нет, но, по оценкам «Технологий Роста», в 2024 году ввоз всех видов цветов составил порядка 1,5 млн стеблей, включая 600-700 млн стеблей свежих роз. При этом собственное производство составляет 400 млн стеблей — это все виды «срезки» открытого и закрытого грунта, по данным . Из этого объема примерно 60% — розы, около 35% — тюльпаны, другие виды цветов — оставшиеся 5%, заключает эксперт.

