Конный завод «Восход» планирует получить рекордное количество жеребят

На конном заводе «Восход» (входит структуру «Прогресс Агро») началась активная фаза сезона выжеребки, который стартовал в середине января и продлится до середины мая. Поголовье завода уже пополнилось пятью жеребятами, всего на предприятии ожидают рождения 49 жеребят чистокровной верховой породы, рассказали «Агроинвестору» в компании. Специалисты отмечают значительный рост производственных показателей. При сохранении маточного поголовья на уровне 65 голов заводу удалось добиться увеличения выхода жеребят: в прошлом году их родилось 32.



В этом году показатель рождения жеребят станет рекордным, отмечает начальник конной части «Восхода» Михаил Лящевский. «Особое внимание мы уделяем генетическому потенциалу молодняка: в этом году производителями стали два наших жеребца и два жеребца, арендованных у сторонних организаций. Это позволяет нам освежать кровь и повышать конкурентоспособность наших лошадей», — говорит он.



Стратегия работы с генетикой на предприятии подразумевает регулярную ротацию: каждые два года завод обновляет состав жеребцов-производителей. Очередная случная кампания стартует в середине февраля, в ней будут задействованы новые производители. Параллельно с селекционной работой на «Восходе» идет активная подготовка к спортивному сезону, он откроется 12 апреля.



Конный завод «Восход» более ста лет занимается разведением, выращиванием и реализацией лошадей английской чистокровной верховой породы. Это старейшее предприятие Юга России, работающее с 1914 года. Ежегодно в селекционную работу конезавод инвестирует десятки миллионов рублей. «Восход» входит в топ-3 конезаводов России по количеству побед в соревнованиях.



