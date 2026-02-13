ГАП «Ресурс» увеличила экспорт мяса бройлера

Крупнейшим покупателем стала Саудовская Аравия Ю. Эйвазова

ГАП «Ресурс» в 2025 году увеличила экспорт продукции из мяса бройлера на 2,2% относительно 2024-го, до 186 тыс. т. Доля группы в общем объеме экспорта этого товара из России составила 45%, пишет «Интерфакс». Продукция поставлялась в 28 стран, крупнейшими покупателями, как и годом ранее, стали Саудовская Аравия (57,7 тыс. т), Казахстан (около 38 тыс. т), КНР (почти 30 тыс. т).



Представитель компании рассказал агентству, что «Ресурс» продолжила развивать поставки мяса птицы в страны Африки, нарастив объем почти в 2,5 раза. Возобновлены отгрузки в Бенин, увеличены объемы экспорта в Габон, Гану, Гвинею, Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Либерию и Мозамбик. Кроме того, возобновились поставки на Филиппины после снятия введенного в 2021 году запрета на импорт российской птицеводческой продукции, также увеличились продажи в Узбекистан и Туркмению.



Также компания рассматривает возможность создания совместного перерабатывающего предприятия в одной из стран Африки. «В настоящее время рассматриваются различные варианты, изучаются инфраструктурные аспекты и проводятся консультации с представителями компетентных органов, а также потенциальными партнерами из заинтересованных государств», — уточнил «Интерфаксу» представитель компании.



Кроме того, в прошлом году группа поставила на внешние рынки 205 тыс. т подсолнечного масла — на 10% меньше, чем в 2024-м. Снижение вывоза было связано с рыночной конъюнктурой. Покупателями масла стали 19 стран. Первое место сохранила Турция (107 тыс. т), на второе переместилась Индия, увеличившая закупки в два раза, до 44,4 тыс. т, третьим стала КНР (17 тыс. т). Значительно увеличились отгрузки в Иорданию, Казахстан, ОАЭ, Туркмению.



Поставки пшеницы за рубеж превысили 1 млн т, сохранившись на уровне 2024 года. Наиболее крупным импортером стал Египет, увеличивший закупки примерно в три раза, до 786,9 тыс. т, второе место сохранила Турция (136,6 тыс. т), на третьей позиции Бангладеш (43,5 тыс. т). При этом экспортный портфель группы расширился за счет мясной гастрономии, макаронных изделий и инкубационного яйца. Также увеличилась линейка мукомольной продукции и зерновых: к пшенице, кукурузе и ячменю добавились горчица, чечевица и горох, кроме того, начался экспорт отрубей.



