ГК «Горкунов» увеличит производство цветов

Компания рассчитывает занять более 70% российского рынка орхидей ГК «Горкунов»

ГК «Горкунов» получит льготные кредиты от ВТБ на строительство тепличных комплексов по производству цветов в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем инвестиций в проекты превышает 3,6 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. — средства банка сроком на восемь лет, сообщила пресс-служба ВТБ.



В Новосибирской области ТК «Новосибирский» реализует проект строительства тепличного комплекса площадью 3,2 га по выращиванию орхидей фаленопсис. Бюджет проекта — 1,7 млрд руб., из которых 1,35 млрд руб. — льготное инвестиционное финансирование ВТБ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Выход на проектную мощность предполагает производство до 2,7 млн растений в год. С учетом действующих проектов это позволит компании занять более 70% российского рынка орхидей. Сейчас на комплексе выращиваются розы, в том числе горшечные (18 млн цветов на срез и 3,5 млн горшков в год), а также огурцы (5 тыс. т в год), говорится на сайте компании.



В Алтайском крае ТК «Толмачевский» строит тепличный комплекс площадью 4,8 га по выращиванию хризантем. Стоимость проекта — 1,9 млрд руб., в том числе 900 млн руб. — льготный кредит. Запуск объекта также намечен на этот год, прогнозируемый объем производства — до 8,7 млн цветов в год, что составит более 3% рынка хризантем в России. Сейчас в регионе обособленное подразделение «Алтайское» на площади 9,3 га выращивает огурцы, салаты и хризантемы на срез.



«Тепличное цветоводство — это технологически сложный и затратный процесс, особенно для сибирских условий, — отметила руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова. — Льготное финансирование позволяет запускать проекты с длинным горизонтом окупаемости, сохранять фокус на качестве продукции, устойчивости и экономике производства. Наша стратегическая задача добиться того, чтобы мы обеспечивали свои потребности в живых цветах».



В прошлом году ГК «Горкунов» запустила промышленное производство орхидей полного цикла на базе тепличного комбината «Ярославский». На 5 га ежегодно будут выращиваться до 2,5 млн орхидей рода фаленопсис. Основатель и руководитель группы компаний Борис Горкунов тогда оценивал, что такая мощность обеспечит импортозамещение до 50% орхидей на отечественном рынке к 2027 году.



