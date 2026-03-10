«Прогресс Агро» будет увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью

Мощность переработки зерна в компании достигнет 600 тонн в сутки «Прогресс Агро»

«Прогресс Агро» последовательно реализует стратегию перехода от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Ключевым событием этого года для компании станет запуск мукомольного комплекса в Усть-Лабинске мощностью 450 т в сутки. «В совокупности с уже действующей мельницей это позволит нам выйти на показатель 600 т переработки в сутки, что сделает наш объект одним из крупнейших на Юге России, — рассказал «Агроинвестору» директор по стратегическому развитию ГК «Прогресс Агро» Алексей Торбенко. — Такой масштаб позволит кратно нарастить выпуск готовой продукции и начать активную экспансию на новые рынки как внутри страны, так и за рубежом».



Кроме того, по его словам, компания планирует значительно увеличить производство сахара. Рост будет обеспечен расширением площади сева сахарной свеклы. «В целом мы сохраняем курс на дальнейшее масштабирование и диверсификацию бизнеса. Рассматриваем различные варианты роста: как за счет строительства новых производственных мощностей с нуля, так и через приобретение действующих активов», — добавляет Торбенко.



Также агрохолдинг продолжает масштабные инвестиции в развитие индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске. «Мы завершили ключевой этап инженерной подготовки площадки парка: введены в эксплуатацию стратегически важные объекты водоснабжения и водоотведения. Суммарные вложения только в строительство канализационного коллектора и водозаборного узла превысили 910 млн руб., — говорит Торбенко. — Создание мощной инженерной инфраструктуры — это фундамент, необходимый для старта операционной деятельности и привлечения резидентов. В перспективе запуск "Кубани" станет драйвером диверсификации экономики Усть-Лабинского района, создав новую точку роста с рабочими местами и налоговой базой».



Что касается общей динамики инвестиций компании по сравнению с 2025 годом, то давать прогнозы сложно, отмечает Торбенко. «Объем вложений будет напрямую зависеть от движения ключевой ставки ЦБ. Мы будем гибко корректировать нашу инвестпрограмму в зависимости от стоимости заемного капитала», — поясняет он. Перспективы повышения инвестиционной активности в АПК напрямую зависят от снижения ключевой ставки до приемлемых для реального сектора значений и четкой долгосрочной позиции государства по поддержке сельского хозяйства. Без этих фундаментальных факторов рассчитывать на устойчивый рост инвестиций в отрасли сложно, добавляет Торбенко.



