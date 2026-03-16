СХП «Мокрое» приступило к программе генотипирования

Сейчас компания тестирует программные решения и проводит предварительную оценку поголовья СХП «Мокрое»

СХП «Мокрое» начало подготовку к внедрению программы генотипирования крупного рогатого скота. Полномасштабный запуск проекта запланирован на 2027 год. Технология генотипирования позволяет с высокой степенью достоверности оценивать генетический потенциал животных в короткие сроки. В долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает повысить продуктивность стада за счет селекционной работы, снизить себестоимость производства молока благодаря улучшению конверсии корма и увеличить продуктивное долголетие животных, сообщил «Агроинвестору» представитель компании. Он также уточнил, что на этапе подготовки штат СХП «Мокрое» укомплектован для проведения работ, однако в дальнейшем планируется организовать обучение сотрудников для работы с новыми технологиями в области генотипирования.



Часть предварительных работ для внедрения программы уже выполнена. Так, с использованием расчетных программ было проведено ранжирование поголовья. Кроме того, определены группы животных с низкой генетической ценностью, их планируется постепенно выводить из стада с учетом продуктивности. Параллельно формируется стратегия работы с быками: к 2027 году предприятие намерено повысить качество семени и снизить уровень выбраковки.



По словам директора по животноводству СХП «Мокрое» Игоря Забеличева, в настоящий момент программа находится в фазе разработки стратегии и первоначальных мероприятий. «В рамках подготовки ведется работа по привлечению отечественной системы управления стадом “Арка”. На сегодняшний день предприятие рассмотрело предложения компаний “Русплем” и “ГенетикаЦентр”: их программное обеспечение дает до 40% гарантии при отборе коров. В планах этих компаний — открытие собственных лабораторий для генотипирования, которое обеспечивает более высокую точность — на уровне 60-70%», — рассказал «Агроинвестору» Забеличев.



Генеральный директор СХП «Мокрое» Ирина Бачурина отмечает, что окончательная стоимость геномной программы пока не определена. По ее словам, это связано с изменениями в регулировании отрасли, которые вступят в силу в 2026 году. В компании рассматривают два варианта финансирования: получение статуса племенного хозяйства для доступа к субсидиям или проведение ранжирования поголовья за счет собственных средств с использованием системы «Селекс». В СХП «Мокрое» также отмечают ограничения, сдерживающие развитие генотипирования в России. Среди них — высокая стоимость технологии и ограниченное число компаний, предоставляющих соответствующие услуги.



Бачурина говорит, что СХП «Мокрое» предлагает создать единую национальную базу генетических данных КРС, которая позволила бы формировать национальные индексы. «В долгосрочной перспективе генотипирование может способствовать адаптации скота к изменению климата, однако для достижения результатов потребуется многолетняя работа», — отмечает она.



В СХП «Мокрое» также ожидают, что в течение ближайших десяти лет развитие генетических технологий позволит вывести молочное скотоводство России на новый уровень: вырастут продуктивность стад и количество скотомест.



