«Фудлэнд» начнет производить лактозу и концентрат сывороточного белка

«Еланский сыродельный комбинат» (Волгоградская область, входит в ГК «Фудлэнд») планирует к 2029 году организовать выпуск пищевой и фармакопейной лактозы, а также концентрата сывороточного белка (КСБ), сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области. «В инвестиционном портфеле предприятия на 2026-2028 годы четыре крупных проекта, направленных на увеличение объема производства, в том числе, проект по производству высокомаржинальных импортозамещающих продуктов — пищевой и фармакопейной лактозы и концентрата сывороточного белка», — говорится в сообщении (цитата по Milknews).



В сообщении отмечается, что эти проекты являются частью комплексной модернизации предприятия: за последние годы обновлены сырцех, сырохранилище, маслоцех, цеха приемки молока, цех по производству и фасовке цельномолочной продукции. Также были увеличены площади хранения сыра, куплено мощное холодильное оборудование, модернизированы старые и построены новые бассейны посолки сыра. Комплексная инвестиционная программа продолжается, отмечается в сообщении.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, «Фудлэнд» — крупнейший производитель сыра, в связи с объемы производства лактозы и КСБ однозначно будут значительными. Эксперт также говорит, что компания уже производит КСБ с содержанием белка в 35% и 55%. «Насколько мне известно, предприятие модернизировало завод и уже способно производить КСБ-80 (содержание белка в концентрате — 80%). Вероятно, новый проект связан с наращиванием мощностей именно по КСБ-80. Пермеат, образующийся как побочный продукт при производстве КСБ, будет направляться на выпуск лактозы — пищевой или фармацевтической», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору». Он также добавляет, что сейчас в России КСБ-80 производит только «Молвест», также есть импорт.



Пищевая и фармацевтическая лактоза ввозится в Россию в довольно значительных объемах, и, по мнению эксперта, расширение мощностей «Фудлэнда» в первую очередь объясняется локализацией ее выпуска. Сейчас производством лактозы в России занимается только молочный комбинат «Ставропольский», мощность предприятия — около 3 тыс. т лактозы в год. Начальник цеха лактозы «Ставропольского» Владимир Чернобаев в 2023 году говорил, что в 2022-м в Россию ввозилось 15 тыс. т пищевой и около 1,5 тыс. т фармакопейной лактоз



«Фудлэнд», по собственным данным, является крупнейшим производителем и дистрибьютором сыра в России. Компания была основана в 1994 году, в ее ассортименте более 500 видов сыров и других молочных продуктов. В производственное объединение входят «Еланский» и «Семикаракорский» сыродельные комбинаты с общим объемом переработки молока 1,3 тыс. т молока в сутки. Основу ассортимента представляют насыпные и пластовые сыры. Вся сладкая подсырная сыворотка, которая остается в процессе изготовления сыров, проходит частичную деминерализацию и сушится. «Фудлэнд» является одним из крупнейших производителей высококачественной сухой молочной сыворотки в России.



