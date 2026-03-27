«Сибагро» прогнозирует снижение себестоимости комбикормов

Прошлый год стал успешным для комбикормового направления «Сибагро» Д. Абрамов / Ведомости

Снижение цены на соевый шрот уменьшит общую себестоимость производства комбикормов. Однако точный процент будет зависеть от доли соевого шрота в конкретных рецептах, динамики цен на другие ингредиенты и колебаний валютных курсов, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор компании «Сибагро» Виталий Павлюк. По его словам, к концу прошлого года соевый шрот подешевел примерно на 25%. «Мы ожидаем, что в первой половине 2026 года возможна небольшая дополнительная коррекция, после чего цены стабилизируются», — добавил он.



Прошлый год стал успешным для комбикормового направления «Сибагро», даже несмотря на то, что сырьевая стоимость оказалась ниже плана, отметил Павлюк. «В 2025 году мы выпустили 1,5 млн т комбикормов. Примерно 90% этой продукции использовали на собственные нужды, а остальные 10% продали сторонним покупателям, — уточнил он. — Сейчас мы увеличиваем выпуск комбикормов для продажи. Наши ключевые продукты — это корма для свиней, птицы и крупного рогатого скота».



Стабильную работу комбикормового дивизиона обеспечил своевременный переход на импортозамещающее сырье из дружественных стран, что помогло избежать перебоев в производстве, отметил топ-менеджер. «Были и трудности: в начале года возникали небольшие проблемы с оплатой по импортным контрактам, но к концу года ситуация нормализовалась, — поделился он. — Нас устраивают цены на компоненты — во многом благодаря нашей эффективно выстроенной стратегии закупок. Основное сырье мы покупаем через электронную торговую площадку. В реальном времени получаем самые выгодные предложения. Специализированные компоненты, такие как аминокислоты и витамины, мы закупаем напрямую у китайских производителей по долгосрочным контрактам. Это экономия на посредниках и фиксированные выгодные условия. Даже когда некоторые позиции дорожали в 2025 году, наша стратегия помогала покупать их по самой низкой цене на момент сделки».



