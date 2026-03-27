Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
«Сибагро» прогнозирует снижение себестоимости комбикормов

Скажется уменьшение цены соевого шрота

Прошлый год стал успешным для комбикормового направления «Сибагро»
Снижение цены на соевый шрот уменьшит общую себестоимость производства комбикормов. Однако точный процент будет зависеть от доли соевого шрота в конкретных рецептах, динамики цен на другие ингредиенты и колебаний валютных курсов, рассказал «» исполнительный директор компании «Сибагро» Виталий Павлюк. По его словам, к концу прошлого года соевый шрот подешевел примерно на 25%. «Мы ожидаем, что в первой половине 2026 года возможна небольшая дополнительная коррекция, после чего цены стабилизируются», — добавил он.

Прошлый год стал успешным для комбикормового направления «Сибагро», даже несмотря на то, что сырьевая стоимость оказалась ниже плана, отметил Павлюк. «В 2025 году мы выпустили 1,5 млн т комбикормов. Примерно 90% этой продукции использовали на собственные нужды, а остальные 10% продали сторонним покупателям, — уточнил он. — Сейчас мы увеличиваем выпуск комбикормов для продажи. Наши ключевые продукты — это корма для свиней, птицы и крупного рогатого скота».

Стабильную работу комбикормового дивизиона обеспечил своевременный переход на импортозамещающее сырье из дружественных стран, что помогло избежать перебоев в производстве, отметил топ-менеджер. «Были и трудности: в начале года возникали небольшие проблемы с оплатой по импортным контрактам, но к концу года ситуация нормализовалась, — поделился он. — Нас устраивают цены на компоненты — во многом благодаря нашей эффективно выстроенной стратегии закупок. Основное сырье мы покупаем через электронную торговую площадку. В реальном времени получаем самые выгодные предложения. Специализированные компоненты, такие как аминокислоты и витамины, мы закупаем напрямую у китайских производителей по долгосрочным контрактам. Это экономия на посредниках и фиксированные выгодные условия. Даже когда некоторые позиции дорожали в 2025 году, наша стратегия помогала покупать их по самой низкой цене на момент сделки».

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агроинвестор» №01, январь 2026

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

