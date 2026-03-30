Выручка агропромышленного комплекса «Магнита» впервые превысила 100 млрд рублей

По итогам прошлого года собственные предприятия «Магнита» выпустили 334 тысячи тонн продукции «Магнит»

Выручка агропромышленного комплекса «Магнита» в 2025 году выросла на 28% и впервые превысила 100 млрд руб. Об этом «Агроинвестору» рассказал директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса «Магнита» Антон Марушев. Выручка оказалась выше плана за счет расширения производства в ключевых направлениях, повышения урожайности ряда культур, внедрения инноваций и автоматизации промышленных площадок, а также успешного запуска новинок.



«Для "Азбуки вкуса" ("Магнит" купил эту сеть в прошлом году) мы ничего не производим и пока не планируем. При этом мы выпускаем продукцию для сети "Дикси", которая тоже входит в группу компаний "Магнит", а также для нашего нового формата "Заряд от Магнита" (компактные магазины с фокусом на готовую еду, кофе и снеки), — уточнил Марушев. — Кроме того, у нас есть контрактное производство для других игроков, например, работаем с компанией "Прогресс" - выпускаем для нее сухие завтраки под брендом "Фанни Ямми", которые затем компания самостоятельно поставляет в разные торговые сети. Также производим продукцию под брендом "А4" известного блогера Влада Бумаги. Ее маркетингом и реализацией занимаемся не мы сами, а его команда».



По итогам прошлого года собственные предприятия «Магнита» выпустили 334 тыс. т продукции (+2% к 2024 году). В том числе производство кондитерских изделий составило 23 тыс. т, бакалеи — 54 тыс. т, замороженных продуктов — 25 тыс. т. Основные пищевые предприятия ритейлера — «Кондитер Кубани» и «Кубанский комбинат хлебопродуктов» - в 2025 году в сумме произвели около 71 тыс. т продукции. Урожай овощей и зелени в тепличных комплексах «Магнита» по итогам прошлого года составил 60 тыс. т. В грибном комплексе производство шампиньонов и вешенок составило 7,8 тыс. т при рекордной урожайности.



«Это уникально для российского рынка и достаточно редко встречается на глобальном рынке, когда ритейлер настолько глубоко интегрирован в производственную часть, — отметил Марушев. — И я считаю, что благодаря собственным производствам мы находимся на острие инноваций в разработке продуктов питания. Уникальность нашей позиции в том, что у нас есть очень хорошая производственная база. Предприятия, которые входит в наш периметр, это по большей части лидеры из топ-3 или топ-5 по эффективности внутри своей отрасли. Мы работаем уже больше 20 лет, то есть накоплена очень большая производственная экспертиза».



Приоритет «Магнита» - создавать потребительскую ценность, которая работает каждый день из года в год. «Это и инновации, это и тот уровень качества, который мы даем, это и внутренняя эффективность. С точки зрения направлений, мы сейчас очень активно развиваемся в сегменте готовой еды, — рассказал Марушев. — В конце 2025 года запустили пять новых производственных линий выпечки в разных локациях, продукцию уже можно найти в магазинах "Магнит", где есть пекарни и кофе — туда мы уже поставляем выпечку собственного производства. Плюс готовая еда, в частности упакованная готовая еда, — очень перспективное направление, на которое мы активно смотрим и не исключаем запуска собственного производства».



Полная версия интервью доступна на сайте



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

