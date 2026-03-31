Выручка «Инарктики» снизилась на 22%

Объем реализации продукции в прошлом году уменьшился на 14%

Выручка компании «Инарктика» (лидер в секторе товарного выращивания рыбы) по итогам прошлого года снизилась на 22%, до 24,6 млрд руб. на фоне сокращения объема реализации за счет изменения цепочек поставок, а также уменьшения рублевых цен на красную рыбу по сравнению с пиковыми значениями 2024 года. Чистый убыток составил 2,2 млрд руб. против прибыли в 7,8 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась с 10,3 млрд руб. до 2,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.



Скорректированный показатель EBITDA уменьшился с 12,5 млрд руб. до 5,7 млрд руб., рентабельность по нему — с 40% до 23%. Свободный денежный поток компании сократился с 5,7 млрд руб. до минус 0,1 млрд руб. Чистый долг вырос с 12,7 млрд руб. до 13,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4х против 1х в 2024 году.



Объем реализации продукции в прошлом году уменьшился на 14%, с 25,7 тыс. т до 22,2 тыс. т. При этом вес биомассы рыбы в воде вырос с 22,7 тыс. т до 30,1 тыс. т. «Совокупный объем рыбы, уже достигшей товарной навески (товарная рыба), и рыбы, которая достигнет оптимального для продажи веса во второй половине 2026 года (предтоварная рыба), превысил показатель 2024 года на 27%», — сравнивает компания. Также «Инарктика» отмечает, что спрос на красную рыбу в России растет и сохраняет потенциал для дальнейшего увеличения. С 2022 года российский аквакультурный рынок лосося и морской форели прибавил 18% в натуральном выражении и достиг 138,5 тыс. т, в 2025-м рынок вырос на 8%, приводит данные компания.



«Финансовые итоги всего 2025 года, как и его первого полугодия, все еще отражают последствия изменений цепочек поставок и реализации биорисков, с которыми столкнулась компания в 2023—2024 годах, — комментирует гендиректор «Инарктики» Илья Соснов. — Развитие собственных заводов по производству мальков в России и успешное зарыбление в 2025 году при двухгодичном цикле производства позволяет нам постепенно увеличивать как биомассу в воде в целом, так и объем товарной рыбы в ней, что позитивно влияет на продажи».



Результаты начала 2026 года отражают как успешные усилия компании по восстановлению биомассы, так и сохраняющийся спрос. Достигнутый на конец года уровень биомассы рыбы в воде создает основу для дальнейшего улучшения операционных и финансовых показателей, отметил он. «Мы сохраняем планы по дальнейшему развитию мальковых и кормовых заводов на территории России и удвоению производства рыбы до 60 тыс. т», — добавил Соснов.



