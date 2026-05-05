Суд арестовал имущество основателя «Русагро»

По версии Генпрокуратуры, Мошкович нарушил запрет на совмещение госслужбы с занятием бизнесом А. Орлов / Ведомости

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и принадлежащие ему почти 470 млн акций холдинга в рамках антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры. Она просит обратить в доход государства незаконно приобретенные активы, рассмотрение иска назначено на 5 мая, сообщает ТАСС. Стоимость арестованных акций «Русагро» Генпрокуратура оценила в сумму более 1,17 млрд руб., уточняет «Интерфакс». Оценочная стоимость имущества агрохолдинга превышает 551 млрд руб., пишет РИА «Новости».



Соответчиками по иску проходят бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, жена Мошковича Наталья Быковская, его племянник Сергей Трибунский с женой Луизой Площанской и Юлия Трибунская. Также Генпрокуратура требует изъять в доход государства активы компаний «Финансовый ресурс» (предоставление займов и кредитов) и производственно-коммерческой компании «Профит» (предоставление займов предприятиям промышленности).



Генпрокуратура считает, что Мошкович, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, будучи сенатором от Белгородской области (с 2006 по 2014 год), выводил прибыль компании за рубеж через офшоры, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Также, будучи сенатором, несмотря на действующие запреты, Мошкович создавал новые хозяйствующие субъекты, так, он добился передачи крупных сельхозугодий в Белгородской области, в результате чего земельный банк «Русагро» вырос в 10 раз. Кроме того, занимая госдолжность, Мошкович занимался девелоперским бизнесом: он профинансировал компанию «Масштаб», на базе которой в 2011 году была создана группа строительных компаний «А101».



В окончательной редакции Мошковичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Басова обвиняют по тем же статьям кроме дачи взятки. Ущерб по делу о мошенничестве оценивается в 86 млрд руб. Мошкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта прошлого года, срок ареста не раз продлевался.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

