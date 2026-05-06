Контрольный пакет акций «Русагро» перешел в доход государства

Компания продолжает работать в штатном режиме «Русагро»

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу и его родственникам. В доход государства обращены зарегистрированные на него 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на супругу Мошковича Наталию Быковскую (795,6 тыс. штук), племянника Сергея Трибунского (14,37 млн акций) и его жену Луизу Площанскую (69,2 млн акций). Также взысканию подлежат почти 73 млн акций, принадлежащих бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставный капитал ПАО «Группа Русагро» разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль, подсчитал «Интерфакс».



Кроме этого в доход государства конфисковано более 10,5 млрд руб., $1,8 млн, 1,6 млн евро и более 200 млн юаней, находящихся на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска, а также 87 млн руб., принадлежащие Басову. Также суд обратил в доход государства принадлежащие Мошковичу 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый Ресурс», 1% в ООО «Бондарский Сыродельный Завод» и 0,01% в уставном капитале ООО «Группа Компаний "Русагро"». Решение суда подлежит немедленному исполнению.



По информации «Финмаркета», в ходе заседания представители ответчиков неоднократно просили отложить судебное заседание, ссылаясь на невозможность изучить за два дня 109 томов дела и обсудить позицию со своими доверителями, двое из которых — Мошкович и Басов — находятся в СИЗО. Однако суд не нашел оснований для отложения дела, пояснив, что «неготовность ответчика или его представителя не является основанием для отложения заседания».



Решение Хамовнического суда об обращении в доход государства контрольного пакета акций ПАО «Группа "Русагро"» будет обжаловано в вышестоящей инстанции. «Считаем решение суда несправедливым, необоснованным и незаконным, обязательно его обжалуем», — сказал «Интерфаксу» адвокат Максима Басова Дмитрий Кравченко. Представители Вадима Мошковича отказались от комментария.



Ранее «Русагро» сообщила, что компания продолжает работать в штатном режиме. «Все производственные процессы, поставки, отгрузки и реализация продукции осуществляются без изменений. Выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей, а также расчеты с контрагентами по текущей хозяйственной деятельности разрешены в рамках наложенных мер», — уточнила группа, отметив, что обеспечительные меры суда не затрагивают повседневную операционную деятельность ее предприятий.



Мошкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта прошлого года, срок ареста не раз продлевался. Мошковичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Басова обвиняют по тем же статьям кроме дачи взятки. Ущерб по делу о мошенничестве оценивается в 86 млрд руб.



Многомиллиардный антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора об обращении в доход государства движимого, недвижимого имущества и доходов Мошковича и соответчиков по делу Хамовнический суд получил 1 мая. Генпрокуратура считает, что Мошкович, будучи сенатором от Белгородской области (с 2006 по 2014 год), выводил прибыль компании за рубеж через офшоры. Также, будучи сенатором, несмотря на действующие запреты, он создавал новые хозяйствующие субъекты. Так, он добился передачи крупных сельхозугодий в Белгородской области, в результате чего земельный банк «Русагро» вырос в 10 раз.



«В результате актов коррупции стоимость имущества ГК "Русагро" в настоящее время превышает 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб., — говорится в иске Генпрокуратуры. — Имущественный комплекс холдинга включает в себя земельный фонд площадью 823 тыс. га, 12 заводов (шесть маслоэкстракционных, четыре — по выпуску промышленных жиров, два — молочной продукции), девять площадок по производству сахара, 20 свиноводческих комплексов на территории 15 регионов, в том числе Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и других областей».



