«Щелково Агрохим» готовится к строительству производства действующих веществ ХСЗР

К 2030 году в стране может быть локализовано производство нескольких действующих веществ для производства ХСЗР «Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим» готовится к строительству собственного цеха для выпуска действующих веществ химических средств защиты растений (ХСЗР) — компания уже разровняла площадку под будущее производство, где планируется разместить синтез нескольких продуктов. Об этом сообщил гендиректор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов в ходе пресс-конференции, посвященной 150-летию компании.



В ходе доклада Каракотов также обратил внимание на то, что правительство тоже озадаченно созданием технологической независимости, которую важно сохранять, особенно в АПК. «Это крайне нужно (локализация производства), чтобы мы чувствовали технологический суверенитет <...>. Мы обязаны иметь синтез фармацевтических активных субстанций и синтез химических средств защиты растений. Государство должно обратить на это внимание, потому что технологический суверенитет стоит денег», — подчеркнул Каракотов. По его словам, бизнес также готов вкладываться в это направление, но инвестиции нужны и от государства для ликвидации диспаритета цен: в Китае производство кратно дешевле, чем в России.



Кроме того, по мнению Каракотова, нужна отдельная госпрограмма, направленная на создание технологического суверенитета в этой области с установленными сроками, бюджетами и ответственными лицами. «В-третьих, хорошо было бы в нашей стране восстановить Госкомитет по науке и технике, который бы занимался подобными вопросами», — сказал Каракотов, добавив, что создание такого органа позволило бы вывести разработки ученых на рынок.



По его мнению, к 2030 году в стране может быть локализовано производство нескольких действующих веществ для производства ХСЗР, среди наиболее приоритетных он назвал 21 позицию, для производства которых требует 50 наименований молекул. Если удастся освоить их выпуск, то Россия станет независимой в импорте действующих веществ для производства гербицидов для всех культур, фунгицидов для большинства культур и инсектицидов.



